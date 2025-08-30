LAS BREÑAS YA TIENE SU CASA DE RESIDENTES MÉDICOS: UN IMPULSO HISTÓRICO PARA LA SALUD CHAQUEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobernador Leandro Zdero, acompañado por la vicegobernadora Silvana Schneider, el ministro de Salud Sergio Rodríguez y el intendente Omar Machuca habilitaron, este viernes, las refacciones integrales de la Casa de Residentes Médicos en Las Breñas, un espacio que brindará condiciones óptimas para estudiantes y residentes que realizan sus prácticas obligatorias en el último año de carrera. La obra fue ejecutada con recursos propios de la provincia, a través del Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó también la importancia de la nueva residencia: “Este espacio representa un avance significativo para los trabajadores de la salud. Retomamos la formación de médicos generalistas, práctica abandonada en 2017, porque nuestra provincia necesita de estos profesionales”. Además, anunció que en septiembre se abrirá una nueva convocatoria para la residencia en Medicina General.

La Casa de Residentes Médicos tiene capacidad para 15 personas, con tres habitaciones, tres baños, comedor, sala auditorio y espacios de estudio. La próxima semana recibirá a estudiantes de la Uncaus y de la Universidad de Mar del Plata.

EL GOBERNADOR ADELANTÓ QUE EL 3 DE SEPTIEMBRE SE FIRMA EN CHACO, EL INICIO DE OBRAS PARA FINALIZAR EL ACUEDUCTO

Por otra parte, el primer mandatario provincial adelantó que el próximo 3 de septiembre se firmará el inicio de obras para la culminación del Acueducto Chaqueño, una obra histórica para la provincia que será financiada íntegramente por el Gobierno Nacional, que permitirá abastecer de agua potable a más de 700.000 chaqueños.

Por su parte, Zdero resaltó la trascendencia del próximo llamado a licitación del Acueducto Chaqueño: “Es una obra que los chaqueños esperan hace mucho tiempo. Su finalización permitirá garantizar el acceso al agua potable a gran parte de la provincia. Es la primera obra de envergadura que el Gobierno Nacional baja a una provincia, y lo logramos gracias a un fuerte trabajo de gestión y articulación”- concluyó.

