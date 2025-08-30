LAS BREÑAS: MÁS DE 3000 NIÑOS CHAQUEÑOS YA RECIBIERON SUS LENTES, A TRAVÉS DEL PROGRAMA “VER PARA SER LIBRES”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El programa, de alcance nacional y articulado en la provincia con el Ministerio de Desarrollo Humano, apunta especialmente a garantizar la atención en contextos rurales. Incluye operativos integrales con controles visuales, atención oftalmológica especializada y acceso a los anteojos.

El gobernador Leandro Zdero encabezó este viernes, en Las Breñas, junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, a la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza; al ministro de Salud, Sergio Rodríguez; al intendente Omar Machuca y al subsecretario económico Guillermo Agüero, una nueva entrega de lentes del programa “Ver para Ser Libres”, iniciativa que garantiza el acceso a la salud visual de los niños en edad escolar.

En esta oportunidad, el gobernador Zdero entregó lentes de alta complejidad a niños que fueron evaluados junto a otros 800 chicos de la región. “Ya son más de 3.000 niños los que accedieron a sus anteojos en Chaco. Los controles oftalmológicos son claves para el aprendizaje, la inclusión y el bienestar escolar”, destacó el primer mandatario provincial.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, explicó que en los casos de mayor complejidad, se articula con el Ministerio de Salud para asegurar la solución inmediata. “Si el niño vive en zonas rurales, el gobierno se hace cargo de todos los gastos para garantizar su atención en el centro de salud correspondiente”, afirmó.

De esta manera, el programa sigue avanzando en el Chaco, asegurando a miles de niños, mejores oportunidades para aprender, crecer y desarrollarse.

Relacionado