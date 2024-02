LAS BREÑAS “DROGAS, BALANZA Y MAS DE 130MIL PESOS”

DCCION. GRAL. CONSUMOS PROBLEMATICOS

⚜️ DPTO. ANTINARCOTICOS INT.

⚜️ DIV. OPERACIONES DROGRASINTERIOR CHARATA

⚜️ SECCION RIO MUERTO

EJECUCIÓN DE ORDEN ALLANAMIENTO N° 34

FECHA INICIO: 09/02/2024

HORA INICIO: 15:00

CAUSA SUP. INFRACCIÓN LEY NACIONAL N° 23.737 ESTUPEFACIENTE E/F. LEY PROV. N° 2304 NARCOMENUDEO/SUP.

⚖️ MAGISTRADO FISCALIA ANTIDROGAS N° 1 – A/c Dra. Natalia LOVEY PESSANO

🏠 DOMICILIO: Calle España casi esquina Natalicio Cabrera de la ciudad de la Breñas

🧭 COORDENADAS: -27.094444,-61.099366

🟢 NOTIF. APREHENSION:

David Fermin Pintos 19 años, soltero, instruido, no hace nada, D.N.I N ° No recuerda, ddo. En el lugar, fecha de nacimiento 23/01/2005 en Las Breñas ser hijo de Raul Fermin Pintos (V) y de Silvia Benavides(V)

SECUESTROS:

🔴 ESTUPEFACIENTE MARIHUANA:

✅ (01) envoltorio color negro con (-0,8-) gramos

🔴 ESTUPEFACIENTE COCAINA:

✅ (01) trozo compacto conteniendo (30,7) gramos

✅ (16) envoltorios de polietileno conteniendo (09,1) gramos

🟢 OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS SECUESTRADOS:

🔴 (01) balanza de precisión en funcionamiento, Color gris son marca visible

🔴 La suma de ( $130.700) pesos discriminados en billetes de distintas denominaciones

🔴 Gran cantidad de recortes de Polietileno, de distintos colores (verdes, negros, blancos) y transparentes

🔴 (01) un teléfono celular marca samsung modelo A04.

SINTESIS: En la fecha personal de esta unidad DODICH, en forma conjunta con personal Sección Rio Muerto, procedió a realizar allanamiento contando con Orden N° 34, emitido por Juzgado de Garantías de Charata, a/c Dra. LIVA MARIA JULIETA, en causa D.O.D.I.CH. S/Solicita Allanamiento P/Infracción Ley 23.737, Expte. N° 1759/2024-1, en compañía de Ayudante Fiscal Gabriel Almeida. Se interiorizo de los pormenores a la Fiscalía interviniente, quien dispuso el secuestro de lo antes mencionado, notificando a David Fermin Pintos 19 años, soltero, instruido, no hace nada, D.N.I N ° No recuerda Aprehensión por Sup. Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, mientras que el menor USIEL ALBERTO PINTOS fue entregado a su progenitora previo acreditar vínculo familiar. Se hace constar que el aprehendido será conducido primeramente al hospital local donde será examinado por medico en turno y luego ser identificado en la presente causa.

Atte. Oficial Principal Pol. Sergio Alejandro Segovia*Jefe A/C acc. DODICH

Atte. Of. Principal Enrique Alberto Forster – A/C Sección Rio Muerto

