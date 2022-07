LALI CONFIRMÓ QUE SU ÚLTIMA CANCIÓN ESTÁ DEDICADA A LOLA ÍNDIGO

«Es una historia larga», aseguró la estrella de La Voz Argentina, al confesar que su hit N5 es para la artista con la que fue fotografiada a los besos en España.

Lali Espósito decidió hacerle frente a los rumores sobre la inspiración de su última canción «N5», y sorprendió al asegurar que efectivamente está dedicada a Lola índigo, la artista con quien fue fotografiada a los besos durante su estadía en España, por el rodaje de la serie Sky Rojo.

“¿N5 está dedicado a Lola o no?”, le preguntó la periodista Marina Correa, del programa Dio la nota a Lali y, ella muy carismática como siempre se sinceró: «En cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí”.

«Es una historia larga»

“Es una canción que esta buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte”, agregó, divertida.

“Y cuando estaba en el estudio trabajando en este tema con Maurito y Tincho, mi productor y con quien escribo, por supuesto que todas las anécdotas, todas las vivencias, cosas irónicas y de verdad, todo eso uno lo termina poniendo en las canciones y le dan cuerpo y vida a la letra. Así que, obviamente, tiene que ver un poco con eso”, cerró.

