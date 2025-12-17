LA VIOLENTA AGRESIÓN A UN JUBILADO PERPETRADA POR PERSONAL DE UN GERIÁTRICO DE MAR DEL PLATA

Un grave episodio de violencia contra un adulto mayor generó conmoción en Mar del Plata luego de que se conociera la brutal agresión sufrida por Héctor, un jubilado de 89 años que residía en un geriátrico de la ciudad.

El hecho ocurrió en una institución ubicada en el barrio Punta Mogotes, sobre la calle Pacheco, y salió a la luz tras la denuncia pública y judicial impulsada por la familia del hombre, que decidió exponer lo ocurrido luego de tomar conocimiento de las heridas que presentaba y de las imágenes registradas por las cámaras del lugar.

Héctor debió ser trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos constataron que tenía lesiones visibles en el rostro y una fractura en una de sus muñecas, lo que encendió aún más las alarmas sobre el trato recibido dentro del establecimiento. La familia aseguró que jamás imaginaron una situación de este tipo y que el estado en el que encontraron al jubilado fue determinante para avanzar con la denuncia formal ante la Justicia. De acuerdo a lo informado por medios y periodistas locales,.

En el escrito presentado, los familiares relataron que, al exigir explicaciones a las enfermeras involucradas, estas habrían justificado la agresión al señalar que el episodio se produjo en el momento en que Héctor debía tomar una medicación, a la que se habría negado, atravesando lo que describieron como un “brote psicótico”.

Sin embargo, lejos de calmar la situación, esa versión generó mayor indignación, ya que la familia remarcó que nada justifica el uso de la violencia física contra una persona mayor y en situación de vulnerabilidad.