LA UBA LE EXIGE AL GOBIERNO QUE REGLAMENTE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario

Tras la extensa sesión que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde se rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad y se ratificó el que Javier Milei aplicó al aumento para los jubilados, este jueves el Senado le dio otra jornada de revés al Gobierno.

Con abrumadora mayoría, la Cámara alta aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, con 58 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, los legisladores dieron un nuevo revés al gobierno de Javier Milei, en una noche en la que además se trató la Ley de Emergencia pediátrica y los decretos del Ejecutivo que avanzan sobre organismos estatales como el INTA y Vialidad Nacional.

Con Victoria Villarruel encabezando la sesión, los legisladores rechazaron cinco decretos de Milei en relación a las entidades mencionadas.