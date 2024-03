LA TIGRA: LA INTENDENTE ALBA SANCHEZ ADMITIÓ UNA RELACIÓN AMOROSA CON EL COMISARIO BORDA Y LO DENUNCIÓ POR «VIOLENCIA DE GÉNERO»

La jefa comunal de La Tigra aseguró que el hombre la golpeó en al menos dos ocasiones y confesó que ella le daba dinero en efectivo para saldar supuestas deudas.

La intendenta de La Tigra, Alba Sánchez, admitió una relación amorosa y que le entregaba dinero en efectivo al comisario mayor de la Policía del Chaco Miguel Ángel Borda, al que denunció por violencia de género.

Según información a la que se pudo acceder, Sánchez aseguró que Borda la golpeó en distintas oportunidades y que la última vez que le pidió para verse se negó porque tenía miedo de que el hombre la asesine.

“Me dio una pastilla para que me durmiera, mientras me daba golpes de manos abiertas por mi rostro; me propino varios golpes de puño en varias partes del cuerpo, y me tomaba fuertemente de ambos brazos”, denunció la jefa comunal de La Tigra en una presentación que realizó ante la Jefatura de la Policía del Chaco.

Según narró Sánchez, esa situación de violencia se produjo el pasado 20 de febrero en un hotel alojamiento de Juan José Castelli.

La mujer señaló que días posteriores, el 28 de febrero pasado, ocurrió algo similar, pero en el hotel “Los Pinos”, de Presidencia Roque Sáenz Peña.

“Miguel reaccionó de forma agresiva propinándome varios golpes de puño en el rostro y varias partes de cuerpo; me tomó con ambas manos del cuello, queriéndome ahorcar, también tomándome de ambos brazos fuertemente, produciéndome lesiones, mientras me decía textuales palabras ‘si no lo hago es porque soy un enfermo psicológico’”,, aseguró en su denuncia elevada ante autoridades policiales.

Sánchez dijo que esas dos situaciones se produjeron luego de dos encuentros sexuales que mantuvo con el comisario Borda.

La intendenta de La Tigra comentó que el hombre le pidió para verse al día siguiente, pero que ella desistió del encuentro por miedo.

“Encontrándome a dos cuadras de la municipalidad de Resistencia por calle Brown, saliendo de la Legislatura, observo que frena al lado mío un automóvil marca Peugeot color azul oscuro, patente colocada AF093PJ,y cuando baja el vidrio veo que era Miguel”, narró.

“Me dijo que suba a su auto, pero yo le dije que no, que se vaya nomás porque ya me venían a buscar ;no subí a su automóvil porque sentí mucho miedo, sentí que ese día él tenía intenciones de matarme”, confesó.

Sánchez dijo contar con grabaciones y capturas de pantalla de conversaciones con Borda en las que se escucha como el hombre la golpeaba.

Además, solicitó ante las autoridades policiales que se investigue a los choferes de la División Rural de Castelli porque lo llevaban a Corba a los encuentros sexuales que mantenían haciendo un supuesto uso indebido de los patrulleros de la fuerza.

Relación desde diciembre

En la denuncia, Sánchez admitió que desde el 3 de diciembre de 2023 mantuvo -por alrededor de tres meses- una relación sentimental con Miguel Ángel Borda, domiciliado en Villa Ángela, en ese momento a cargo de la Dirección de Zona Interior de Villa Ángela de la Policía del Chaco.

“En ese momento Miguel me había dicho que estaba peleado con su mujer. Los primeros días nos llevábamos bien, el trato del hacia mi persona era muy bueno, luego comenzó a contarme que tenía problemas económicos, que no tenía para reparar su vehículo, que su hija estaba estudiando en Resistencia y que le faltaba dinero, entonces me pedía que le dé plata”, comentó la mujer.

“Yo aproximadamente le daba la suma de 250 mil pesos por mes; pasados veinte días del comienzo de nuestra relación, Miguel me dijo que había vuelto con su mujer, pero de igual manera me seguía pidiendo dinero, y yo le daba todos los meses, y él me respondía que tenía muchas deudas”, afirmó.

