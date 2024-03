LA SALUD PRIVADA DE CHACO EN EMERGENCIA: AGUARDAN RESPUESTAS DE INSSSEP ANTE EL «AHOGO ECONÓMICO» QUE VIVEN

El presidente de Aclysa dialogó con este medio y manifestó que algunas clínicas de la provincia no pueden costear los sueldos de sus empleados con el aumento anunciado en el mes de febrero.

En el marco de la crisis económica que vive la salud privada en la provincia del Chaco, Diario Chaco dialogó con el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco, Armando Frangioli, quien explicó la situación de «ahogo económico» que se vive y cómo esto afecta a el pago de los salarios para sus empleados.

Armando Frangioli manifestó que la posición en la que se encuentran las clínicas privadas se debe a que el 80% de sus ingresos dependen de la obra social provincial Insssep. «Al no compensarse los valores de inflación en los honorarios de Insssep durante los meses de enero, febrero y en lo que va de marzo, hemos entrado en un ahogo económico importante«, sentenció.

Asimismo, resaltó que realizaron una presentación la semana pasada: «Hablamos con el Ministro de Gobierno, con el Ministro de Economía y la Presidente de Insssep y nos hicieron una promesa de revisar un pedido».

Sobre dicha presentación dijo que fue realizada por las clínicas privadas, el Colegio Médico, la Federación Médica y el Colegio de Bioquímicos. «Nosotros hicimos la presentación para poder salir de la situación de ahogo financiero y económico en la que estamos», argumentó.

Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (ACLYSA)

Frangioli comentó que debido a la gravedad por la que atraviesan en muchos casos los sanatorios no están pudiendo costear los sueldos del mes de febrero con el aumento del 30%.«Los sanatorios tuvimos que pagar un bono con los sueldos en enero y en febrero un incremento del 30%, que sabemos es necesario porque los trabajadores han quedado muy atrás respecto a la inflación, pero nosotros no tenemos capacidad al depender tanto de la obra social provincial», dijo.

Recalcó que se encuentran a la espera de que Insssep les dé una respuesta y que algunos sanatorios ya enviaron notas al gremio para «poder negociar y pagar de acuerdo a los ingresos, esperemos que el gremio nos de el plazo necesario para llegar a cubrir los sueldos».

Por otro lado, afirmó que esta crisis económica también les afecta a la hora de comprar medicamentos: «Es tremendo, porque no tenemos compensación de los medicamentos y en diciembre, enero, febrero y lo que va de marzo el incremento ha sido exponencialmente importante. Entonces no podemos comprarlos, desgraciadamente no tenemos financiación».