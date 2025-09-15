LA SALUD DE THIAGO MEDINA: EL NUEVO PARTE MÉDICO DEL HOSPITAL DE MORENO DONDE ESTÁ INTERNADO

Desde el viernes 12 de septiembre, Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, bajo cuidado del equipo de cirugía torácica, luego del grave accidente que sufrió con su moto. Según pudo saber Teleshow, el parte médico oficial emitido este lunes a las 9 de la mañana indica que «el paciente se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado. En las próximas horas, está prevista una evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta». Médicos del hospital y fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Nicolás Kreplak, destacan el seguimiento constante y el monitoreo clínico de la evolución del joven, con la expectativa de una actualización médica oficial hacia las seis de la tarde.

El accidente que puso a Thiago en estado crítico ocurrió el pasado viernes mientras conducía su moto. Desde el primer minuto, la urgencia dominó el traslado hasta la localidad de Moreno, donde se encuentra actualmente hospitalizado. El choque generó un operativo sanitario inmediato para su atención. Su arribo al hospital fue determinante, ya que la gravedad de las heridas obligó a una intervención quirúrgica en menos de veinticuatro horas después del siniestro. El parte médico difundido entonces subrayaba que Medina permanecía con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos bajo control estricto del equipo clínico y quirúrgico del centro de salud.

La noticia del accidente movilizó a sus familiares y allegados más cercanos. Entre los primeros en llegar estuvieron Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, su hermana Camila Deniz, conocida como Camilota, además de otros amigos y seres queridos. Desde entonces, todos permanecen en vigilia en el hospital, unidos en la espera y sostenidos por el deseo de ver una evolución positiva.

Las redes sociales y los mensajes públicos se convirtieron en el canal principal para transmitir el estado de ánimo y la información precisa. Daniela Celis fue la primera en expresarse, dejando de lado distancias personales para acompañar al padre de sus hijas en el momento crítico. Su mensaje breve y sincero desde el hospital informó a la comunidad que Thiago se encontraba en quirófano, agradeció por haber llevado casco y detalló que las lesiones afectaron pulmón y bazo. Con el paso de las horas, Celis actualizó la situación, mostrándose abierta y transparente respecto del delicado cuadro, la extirpación del bazo y el estado de sedación en la terapia intensiva. Pedidos de respeto y muestras de gratitud acompañaron cada actualización, reflejo de la sensibilidad y el apoyo que la familia recibe.

En esa misma línea, Brisa Medina, hermana de Thiago, utilizó las redes para solicitar tiempo y comprensión ante la difícil coyuntura que atraviesa la familia. En mensajes dirigidos a la comunidad, Brisa agradeció la solidaridad y remarcó la importancia de la paciencia y la oración para quienes se preocupan por la salud de su hermano. Sus palabras destacaron la dificultad del momento y el esfuerzo por procesar lo ocurrido, sumando así una voz de cercanía en medio de la incertidumbre.

Dentro del hospital, la dinámica se sustenta en la organización de un espacio de contención para los familiares más cercanos. Solo ellos acceden al área donde médicos de terapia intensiva y cirugía mantienen encuentros frecuentes para brindar información sobre cada cambio en el cuadro clínico. La cautela reina en cada intercambio, buscando proteger la intimidad y el bienestar de la familia mientras se monitorea minuto a minuto la evolución del exparticipante de Gran Hermano. La comunicación oficial, tanto hacia los familiares como hacia el público, se realiza con especial atención, priorizando la precisión de los datos y la protección emocional.

Fuera del hospital y en el ámbito digital, la situación de Thiago genera una ola de apoyo que trasciende su círculo personal. Cadenas de oración, mensajes de aliento y muestras de apoyo inundan las redes sociales. La experiencia de Thiago, conocida por su paso por la televisión, se ha transformado en un motivo de unión entre familiares, amigos, excompañeros de Gran Hermano y seguidores anónimos, todos pendientes de la información oficial y a la espera de una noticia esperada: su pronta recuperación.