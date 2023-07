LA REACCIÓN DE ALBERTO FERNÁNDEZ LUEGO DE QUE URUGUAY Y PARAGUAY DENUNCIARAN LA INHABILITACIÓN DE MARÍA CORINA MACHADO EN VENEZUELA

Los presidentes Mario Abdo —Paraguay— y Luis Lacalle Pou —Uruguay— reclamaron este martes ante sus pares de Argentina —Alberto Fernández— y Brasil —Lula da Silva— que el Mercosur condene la deriva antidemocrática en la que se mantiene Venezuela, cuyo régimen ha bloqueado en los últimos días la candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado. Ante esto, el jefe de Estado argentino manifestó su postura al enfatizar la idea de tratar el tema en una mesa de diálogo. “Lo tienen que resolver los venezolanos”, agregó.

“Lo que ha ocurrido con Machado lo tenemos en cuenta y lo vamos a plantear en la mesa de diálogo, que es donde creemos que debe plantearse el problema de Venezuela”, enfatizó en un pasaje de su intervención el Presidente de la Nación. Luego, completó su postura y aclaró: “Lo tienen que resolver los venezolanos, a través del diálogo entre ellos, no los países metiéndonos en cuestiones internas”.

“Aparecen problemas como este, pero el lugar de plantearlo es en la mesa del diálogo —desarrolló Alberto Fernández—. Sería muy auspicioso que se sumen todos los que desaparecieron de la mesa del diálogo. Está México, Colombia, Brasil y nosotros. Si queremos ayudarlos, sentémonos en esa mesa para que tengan la plenitud de sus derechos”.

Los dichos del Presidente argentino se dieron en el marco de un hecho que se conoció en los últimos días, cuando la dictadura de Nicolás Maduro inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos a la candidata opositora venezolana María Corina Machado. Minutos después de conocerse aquella noticia, la líder de Vente Venezuela publicó en sus redes sociales: “Una INÚTIL ‘inhabilitación’ que sólo demuestra que el régimen sabe que YA está DERROTADO. Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las Primarias. Aquí quién HABILITA es el pueblo de Venezuela. Hasta el final es HASTA EL FINAL”.

En la cumbre que se realiza en Puerto Iguazú —Misiones—, con la presencia del presidente anfitrión Alberto Fernández, y Lula da Silva —mandatario brasileño— el tema de la inhabilitación de la candidata de Vente Venezuela fue puesto sobre la mesa.

El presidente de Uruguay condenó la inhabilitación de María Corina machado en Venezuela

“El Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano se encamine a una democracia plena que hoy no tiene”, señaló Lacalle, quien remarcó su coincidencia con Abdo en este tema.

“Todos acá sabemos qué pensamos sobre el régimen venezolano. Hay que trata de ser objetivos. Está claro que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de elecciones, a una candidata como María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos”, sentenció el mandatario uruguayo.

Su discurso fue precedido por el de su par paraguayo, que señaló: “El único límite razonable debe ser el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Con mucha preocupación, estoy siguiendo los eventos de los últimos sucesos en Venezuela. Siempre he buscado darle voz al sufrido pueblo venezolano. Y esta vez no será la excepción. La coherencia no puede dejarse de lado al último minuto. Cuando asoma un camino de salida, un itinerario de esperanza por la realización de unas elecciones con la oposición, vimos rápidamente apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado”.

Discurso ante el Mercosur de Mario Abdo, presidente de Paraguay

Abdo Benítez remarcó, además, que su reclamo no tiene que ver con una alineación ideológica determinada: “Este es un hecho que choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos. Las restricciones a los derechos políticos por vías administrativas, inhabilitada por la contraloría, siempre tienen que ser vistas con sospecha y consideradas legalmente inválidas”.

Por la tarde y al ser consultado por Infobae en conferencia de prensa, el Presidente señaló: “No voy a abrir juicio en ese sentido, lo que voy a decir es que nosotros siempre hemos promovido el diálogo entre los venezolanos como búsqueda de una solución que definitivamente hace falta en Venezuela. La cantidad de gente emigrada da cuenta que ahí hay un problema. Lo que necesitamos es que el diálogo se recupere entre los venezolanos, que la democracia sea plena y que la institucionalidad se mantenga”.

“No tenemos detalles puntuales pero sí vamos a plantear este problema en la mesa de negociación de la que somos parte”, insistió Alberto Fernández. Luego, completó: “Nos interesa que el proceso democrático en Venezuela se afiance y necesitamos que no quepan dudas de la transparencia electoral, necesitamos que el sistema institucional funcione bien y necesitamos que no hayan proscripciones arbitrarias. Necesitamos que haya un consejo electoral que a todos dejen tranquilos, para eso venimos trabajando todo este tiempo silenciosamente sin hablar con los medios y hablando con las partes involucradas, obteniendo resultados que para nosotros son ponderables”.