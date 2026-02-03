LA PREOCUPACION DE L-GANTE TRAS SUFRIR UN NUEVO INCENDIO, ESTA VEZ EN SU BOLICHE

L-Gante compartió en redes sociales su preocupación tras el incendio en la discoteca Fiamma Club de General Rodríguez L-Gante compartió en redes sociales su preocupación tras el incendio en la discoteca Fiamma Club de General Rodríguez

L-Gante, figura destacada de la música urbana en Argentina, expresó en sus redes sociales el impacto que le causó el incendio registrado este lunes en una discoteca ubicada en la ciudad de General Rodríguez, de donde es oriundo. Este episodio generó conmoción inmediata, especialmente por la similitud con el incidente que el cantante sufrió en su vivienda el año anterior.

La imagen compartida por Elián Valenzuela—nombre real del artista—muestra el local nocturno envuelto en llamas, con una intensa columna de humo negro saliendo desde su interior. Junto a la fotografía, el músico escribió: “Okey, el año pasado fue mi casa, ahora nuestro boliche”, y etiquetó la cuenta oficial del club.

Más allá de esta imagen, el artista no brindó declaraciones sobre su presencia en el sitio ni datos adicionales en torno al siniestro sufrido en la discoteca Fiamma Club. La situación continúa sin datos oficiales por parte de las autoridades, aunque generó alarma y varias versiones sobre sus causas.

La que habló fue Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, que en declaraciones periodísticas detalló que el episodio comenzó a primeras horas de la tarde y enfatizó la ausencia tanto del cantante como de la familia en el momento del siniestro.

“Elián está de viaje volviendo de Mendoza y nosotros no estábamos en Rodríguez. Lo único que sabemos es que se prendió fuego y se va extendiendo a los negocios que están al lado, pero ya evacuaron toda la cuadra”, dijo la madre del cantante. Al abordar las posibles causas del fuego, Valenzuela admitió su desconcierto: “El lugar estaba cerrado, inhabilitado. O sea, que no había nada enchufado. No sabemos qué pudo haber sido”.

Desde el entorno del músico tampoco brindaron demasiadas precisiones. “Lo que se perdió es material del boliche”, aseguró un allegado, buscan eliminar cualquier especulación acerca de daños personales tras los hechos señalados, destacando la magnitud de las pérdidas únicamente en los bienes materiales.

La conexión entre L-Gante y Fiamma Club ha sido visible en publicaciones previas del local, donde se promocionaron presentaciones musicales del cantante. Entre ellas destacó un evento celebrado el 12 de enero en Mar del Plata, durante la temporada de verano, reforzando la asociación pública entre el artista y el establecimiento.

En tanto, la publicación de L-Gante reciente remite a agosto de 2025, cuando su vivienda en la localidad de Canning fue alcanzada por un incendio que destruyó dos pisos, aunque la fachada permaneció intacta. Ese incidente originó sospechas debido a que el fuego se habría extinguido sin intervención de los bomberos.

El propio Elián Valenzuela relató a los medios que, tras un periodo en el que la casa permaneció deshabitada, al regresar la encontró en un estado completamente devastado: “Cenizas cubrían cada rincón, tanto en las habitaciones del piso superior como en las del inferior, y el daño era visible en toda la propiedad”.

Ante la magnitud de la destrucción, Valenzuela detalló que la imagen con la que se topó reveló “una escena completamente cubierta de restos del incendio”. La destrucción, reconoció, lo tomó por sorpresa.

A pesar del impacto, el artista eligió centrarse en los pasos hacia adelante y confirmó que ya inició el proceso de renovación de su hogar. Al referirse a su actitud frente a la situación, precisó: “Hay que ponerle onda y empezar de cero”, reflejando su determinación para reconstruir el espacio y dejar atrás el episodio.

El nuevo incidente incrementa la preocupación en torno a la seguridad del cantante y la atención mediática sobre su figura, en especial por la reiteración de incendios vinculados a su entorno personal y profesional.