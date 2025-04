LA PLATA: UNA MADRE DENUNCIÓ QUE SU EX SE LLEVÓ A SU HIJO DE LA ESCUELA Y HACE SEIS DÍAS NO SABE NADA DE ÉL

“Ayudame ma, ayudame ma”. El desgarrador grito fue de Valentín, un nene de 9 años que fue sacado a la fuerza de su escuela en La Plata y del que no se sabe nada desde hace casi una semana.

La dramática secuencia ocurrió el viernes de la semana pasada, cuando el hombre se presentó en el colegio dispuesto a llevarse a su hijo.

La madre del nene ya estaba en la escuela y se produjo un fuerte conflicto entre ambos.

El hombre decidió agarrar con fuerza a su hijo para llevárselo. Todo ante la mirada de los docentes y las autoridades del colegio. La mamá de la víctima filmó el escalofriante momento.

“Dejalo al nene con la señorita”, gritó Diana mientras el padre del alumno lo zamarreaba para que no se escapara. En simultáneo, el nene buscaba la manera de ir con su madre: “Ayudame ma, ayudame ma”, gritaba.

El padre del menor, consciente de que era filmado, gritó: “Me está amenazando y me está pegando. No necesito que me grabes, vos me lastimás y me pegás”.

La última imagen del video es impactante: el nene logró escabullirse de los brazos de su papá e intentó correr hacia su madre, pero fue interceptado a los pocos metros. “¡Mami!”, gritó mientras el hombre se lo llevaba.

El hombre finalmente se llevó a su hijo de la escuela. Fuentes judiciales confirmaron a TN que la madre tenía una orden de restricción de acercamiento sobre él, y que el régimen de visitas bajo la supervisión de un Juzgado de Familia estipulaba que el padre debía retirarlo del establecimiento ese día.

El testimonio de la mamá del nene

Diana explicó cómo comenzó la situación que derivó en el dramático video.

De acuerdo a su relato, su expareja -están separados desde hace más de ocho años, según dijo- no había ido a buscar a sus hijos ni el miércoles ni el jueves. Por este motivo, este viernes ella se presentó en el colegio para retirarlos, dando por sentado que el hombre no iba a ir.

En la escuela se encontró con los abuelos de sus hijos, los padres de su expareja, quienes habían ido a retirar a Valentín y dieron aviso al hombre sobre la situación.

“Se acercó hasta el colegio y se quiso llevar a mis dos hijos. Benjamín es hijo mío solamente, pero el colegio también se lo daba, todo en complicidad con él”, relató Diana en diálogo con Arriba Argentinos.

La mujer relató que Valentín pidió “por favor no ir con el papá” y remarcó que “el nene no fue escuchado” por las autoridades del colegio. “Mi hijo decía que tenía miedo de ir con el padre“, agregó.

En ese sentido, Diana responsabilizó al colegio por entregarle a los nenes: “Tienen mucha responsabilidad porque el nene pidió estar conmigo adelante de la vicedirectora, que aparece en el video».

“Ella tenía la potestad porque la guarda dentro de la institución la tiene la autoridad que esté en ese momento. Y no hicieron nada para ayudarlo. Le hicieron firmar los papeles y le entregaban a los dos nenes, incluso a mi hijo”, contó la mujer.

A Benjamín, su otro hijo, no se le pudo llevar finalmente porque tiene el apellido de Diana. “Si bien es una persona que no está bien psicológicamente, dentro de todo sabe hasta dónde llegar”, dijo sobre su expareja.

La mujer decidió dar vuelta la página durante el fin de semana y evitó ampliar el conflicto con su expareja, hasta que el miércoles fue a buscar a su hijo al colegio y se enteró una impactante noticia.

“Hablé con la maestra y me dice que el nene no fue ni lunes, ni martes al colegio. Ayer era el día de traslado, debía entregármelo y me comunican que el nene no fue», contó sobre el momento en que confirmó que su hijo no estaba.

En esa misma línea, agregó: “Yo esperé hasta la hora que correspondía, hice la denuncia y está con averiguación de paradero. No sé nada de mi hijo desde el viernes”.

La mujer detalló que desde la comisaría en la que hizo la denuncia llamaron al teléfono del padre y a los abuelos, pero nadie contestó. “Se fueron de la casa, se acercó un familiar mío con la policía, fueron a la casa de los abuelos y a su casa, y estas personas no están. Los vecinos dicen que no están en la zona hace días”.

“No sé donde está. Realmente le pido que me lo devuelva, necesito a mi hijo yo. No sé si está bien o mal. Están los hermanitos esperándolo en casa, ya no sé qué más hacer. Lo busqué por todos lados y no está”, dijo Diana, visiblemente conmovida.

La mujer también apuntó contra la Justicia por esta situación: “Si el juzgado hubiera escuchado a los nenes, que pedían no ir más con el padre, y hubiese interrumpido el régimen de contacto, mi hijo no estaría desaparecido”.

Diana reveló que hace 15 días estuvieron en la secretaría de Niñez bonaerense y que los chicos volvieron a hacer explícito su pedido: “Los nenes dijeron que tenían miedo y que no querían ir más con el papá. Aun así, de esa manera violenta se llevaron a mi hijo”.

Tras el relato de la madre, fuentes del caso confirmaron a TN que el padre se presentó con su hijo ante las autoridades del servicio local de Niñez, y que el nene ya se encuentra a resguardo de la Justicia.

En la audiencia, según agregaron desde la fiscalía, el menor expresó su voluntad de quedarse con el padre y se resolvió que ambos deberán presentarse el próximo lunes en el juzgado de familia.