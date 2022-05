LA PEOR NOCHE PARA RIVER: QUEDÓ ELIMINADO ANTE TIGRE

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

La noche del miércoles no fue de alegría para River que mostró su peor versión del 2022. El equipo de Marcelo Gallardo perdió por 2-1 tras recibir a Tigre en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

A los cinco minutos del partido, Mateo Retegui marcó el primer gol de la noche, definiendo un primer tiempo paupérrimo. Recién a los 58 minutos, Enzo Fernández logró que River saque la cabeza para respirar, sin saber que sería el único golpe iban a dar, ya que a los 67 minutos, el rival Facundo Colidio terminó de darle ventaja a Tigre.

De esta manera, el equipo de la banda roja quedó eliminado de la Copa de la Liga, con un merecido 2-1.

Tras el partido, Gallardo reconoció: «Estas derrotas son duras, no las esperas… No hay ninguna excusa, al partido llegamos bien, descansados y con mucha ilusión. El equipo venía bien, pero nos encontramos con una mala noche en general, no pudimos fluir en el juego, no tuvimos un buen funcionamiento ni las individualidades estuvieron lúcidas. Hay que olvidar rápido lo que pasó».

Aunque insistió: «No creo que Tigre nos haya superado, pero estuvo bien y jugó un muy buen primer tiempo. Nosotros no lo hicimos, pero mejoramos en el segundo», intentó convencerse el Muñeco.

Las formaciones

River: Armani; Herrera, Paulo Díaz, Martínez, Casco; Enzo Pérez; Pochettino, Enzo Fernández, De la Cruz, Barco; y Julián Alvarez.

Tigre: Marinelli; Blondel, Cabrera, Luciatti, Prieto; Prediger, Equi Fernández, Zabala; Castro, Retegui y Colidio.

