LA NASA DESPLIEGA SU MAYOR ANTENA EN EL ESPACIO: POR QUÉ Y CÓMO FUNCIONA

Cómo funciona el reflector de la NASA

La antena, de 12 metros de ancho y unos 64 kilos de peso, está compuesta por 123 varillas de material compuesto que sostienen una malla metálica recubierta de oro. Su diseño le permite reflejar con precisión las ondas de radar y obtener imágenes con resolución de apenas 10 metros por píxel.

El proceso de apertura se realizó en dos fases: primero la extensión gradual del mástil y luego el uso de pernos explosivos que liberaron la antena, en un movimiento controlado conocido como “floración”. Finalmente, motores y cables internos aseguraron la estructura en su posición definitiva.

Para dimensionar su magnitud, la antena mide lo mismo que un bus escolar. Si se buscara alcanzar esa resolución con una antena convencional en banda L, debería construirse una de 19 kilómetros de longitud, algo inviable. Con este logro, la NASA y la ISRO confirman que el NISAR es una de las misiones más prometedoras para la ciencia en este siglo.