EL TRUCO PARA ELIMINAR RAYONES DE LAS PAREDES SIN USAR QUÍMICOS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El truco casero está en un producto que probablemente ya tengas en tu cocina o que puedas conseguir fácilmente prestado de algún vecino.
El truco para eliminar rayones de las paredes
Si querés eliminar los rayones de las paredes de manera sencilla y con productos que ya tenés en casa, este truco con bicarbonato de sodio es ideal. Es económico, seguro y efectivo, y solo necesitás un poco de paciencia y un paño húmedo.
- Humedecé un paño limpio y espolvoreale un poco de bicarbonato de sodio.
- Frotá las marcas con movimientos circulares hasta que empiecen a desaparecer.
- Si los rayones son más profundos, repetí el proceso varias veces.
- Pasá un trapo apenas húmedo para retirar los restos de bicarbonato y dejar la superficie prolija.
Otros trucos caseros que pueden ayudar:
- Aplicar pasta dental blanca con un cepillo suave sobre la mancha.
- Usar un poco de alcohol en zonas pequeñas.
- Mezclar agua caliente con jabón de cocina y frotar suavemente.
Con estos métodos, mantener las paredes limpias y prolijas es mucho más fácil de lo que imaginabas.