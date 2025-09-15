PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 IMAGEN ILUSTRATIVA Asistencia con agua potable para vecinos de la ciudad, instituciones educativas y productores rurales

La Municipalidad de Juan José Castelli lleva adelante un importante trabajo de asistencia con agua potable destinado vecinos instituciones educativas y a productores rurales.

Este programa, coordinado por la Secretaría de Producción y Desarrollo Local y la secretaría de Servicios Públicos, tiene como objetivo paliar necesidades básicas como el acceso al agua potable, brindando soluciones de manera constante y con recursos propios.

Gracias a un gran esfuerzo logístico, la asistencia abarca una amplia zona de influencia de la ciudad, llegando a parajes alejados y demostrando el firme compromiso del municipio con los productores.

La secretaria del área informó que se recepcionan 210 pedidos mensuales, lo que refleja la magnitud del trabajo que se realiza.

Además, se acompaña a los ladrilleros locales, un sector productivo que en determinadas épocas del año ve reducidas sus reservas de agua y que, al mismo tiempo, requiere de un gran consumo para sostener su actividad.

De esta manera, el municipio continúa trabajando para garantizar un recurso vital como el agua, apoyando a quienes producen y sostienen la economía regional.

