LA MALA NOTICIA QUE RECIBIÓ BOCA EN EL INICIO DE LA PRETEMPORADA

Boca finalmente volvió al trabajo y le dio inicio a la pretemporada. Luego de un año de altibajos, el Xeneize encara un 2026 en el que volverá a competir en la Copa Libertadores y las ilusiones están renovadas, aunque la reanudación de la actividad comenzó con malas noticias.

Es que Edinson Cavani arrancó el año entrenándose de forma diferenciada, tal como había finalizado la última temporada. Según indicó el diario Olé, el delantero uruguayo todavía arrastra una molestia en la zona lumbar y este dolor no lo deja realizar los ejercicios con normalidad.

La decisión, tomada en conjunto con el entrenador Claudio Úbeda, surgió de forma preventiva para respetar los plazos de recuperación para una dolencia de estas características. El goleador busca evitar nuevas lesiones en el corto plazo y le dedicará el tiempo necesario para estar cerca del 100% de su plenitud física.

Cavani comenzó el año entrenando diferenciado. (Foto: @ECavaniOfficial en X)

Desde el club no se emitió ningún parte médico oficial por la salud de Cavani desde octubre pasado. Su problema en la espalda se detectó por última vez en la eliminación de Boca con Racing en el Torneo Clausura: no ingresó desde el banco y el DT blanqueó el motivo en conferencia de prensa. Ahora, el delantero apunta a su recuperación.

Lo curioso es que el Matador comenzó el año muy parecido a la anterior pretemporada, cuando las molestias en la zona lumbar lo marginaron de la primera parte de la serie de Copa Libertadores contra Alianza Lima en febrero. El contexto actual dista mucho de aquel escenario. Por eso, no hay apuros para que Cavani pueda volver a entrenarse con sus compañeros.

El Xeneize continuará su trabajo a la espera de sumar a sus primeros refuerzos para 2026 y a la definición de sus primeros amistosos precompetitivos. A fines de enero comenzará el Torneo Apertura en la Liga Profesional y se estima que Boca disputará dos compromisos informales antes de debutar en el campeonato.