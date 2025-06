LA MADRE DE THIAGO CORREA SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS: «MI PEQUEÑO SALVÓ CUATRO VIDAS»

Un difícil acto de amor

En medio de la dolorosa situación de Thiago, que después de recibir un disparo en la cabeza pasó por varios nosocomios en estado crítico, sus padres se reunieron con personal del Incucai en el Hospital de Niños de San Justo, donde el chico falleció. La decisión fue difícil, también un acto de amor.

En diálogo con C5N, Daira Medina declaró: “Mi pequeño salvó cuatro vidas. Qué decisión tan difícil tomamos… Yo di una segunda oportunidad a esas personas, también. Yo no tuve la oportunidad con Thiaguito, pero decidí dar oportunidad a las personas que también estaban en riesgo de vida y necesitaban un órgano. Así que colaboré con eso y estoy muy orgullosa de la decisión que tomamos junto al padre».

«Me costó mucho… Si Thiaguito tenía que irse de este mundo, yo quería que se vaya entero, como Dios me lo mandó. Pero tampoco quería ser egoísta y no dar oportunidad a otras personas que lo necesitan. Aun sabiendo que mi hijo no se iba a salvar, tomé esa decisión. Así que para mí fue muy importante», agregó.

Para la madre de Thiago se trata de dar “ejemplo” para que “otras personas también que están en situación de perder a un ser querido y optar también por salvar otras vidas. Me gustaría el día mañana que esta nota llegue a las personas que recibieran el órgano de mi hijo, para nosotros, como familia, poder contactarnos con ellos”.

“Sería hermoso poder conocer a esas personas. Yo tengo fe de que así va a ser el día de mañana. Ver al nenito con el corazón de mi hijo latiendo… Es una manera de poder sentir a Thiago latiendo en otro cuerpo«, completó.