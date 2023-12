LA JUSTICIA RECHAZÓ LA CAUTELAR DE LA CGT CONTRA EL DNU DE JAVIER MILEI: LOS ARGUMENTOS QUE DIO EL JUEZ

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El juez nacional del Trabajo, Ignacio Ramonet, desestimó la solicitud de medida cautelar «interina» presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para suspender la reforma laboral incorporada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, destinado a la desregulación económica. El magistrado argumentó que el DNUaún no ha entrado en vigencia.

Ramonet tomó esta decisión al asumir la competencia para manejar una demanda de inconstitucionalidad presentada por la central obrera. El fallo se produjo en medio de la masiva protesta contra el DNU de la CGT y otras organizaciones gremiales, políticas y sociales en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales.

«En el supuesto a resolver, donde se cuestiona la constitucionalidad del DNU 70/2023 en general y de los aspectos laborales en particular, y considerando que aún no está en vigencia (conforme al artículo 5 del CCC), no encuentro razones «graves y objetivamente impostergables» (conf. Art. 4 inc. 1ro. Párrafo 3) para dictar una medida cautelar «interina». Esto se debe a que la norma aún no ha entrado en vigencia y, de hacerlo, solo afectaría las situaciones que regula a partir de su vigencia, pudiendo ser objeto de cuestionamiento en los procesos individuales resultantes de su aplicación», argumentó el magistrado en la resolución.

De todas maneras, el juez se declaró competente para intervenir en el caso y otorgó tres días al gobierno nacional para que responda a la demanda.

Ramonet explicó además que «de entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados, como por ejemplo, la regulación de las medidas de acción directa, pero esto debería ser cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica».

El juez afirmó que «lo expuesto no implica tomar posición sobre la validez constitucional del decreto cuestionado en general y de las regulaciones laborales que contiene en particular, sino simplemente sostener que, a mi criterio, no se dan las condiciones para dictar una medida como la solicitada con carácter interino».

Además, Ramonet señaló que, «en su modestísima opinión«, las demandas contra el DNU deberían tratarse por separado y no en una única causa colectiva. «Sería aconsejable que las acciones colectivas se «desagregaran» por fuero especializado, siendo indiscutible en esta causa que el fuero llamado a entender en las cuestiones planteadas no sería otro que esta Justicia Nacional del Trabajo», afirmó.

