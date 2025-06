LA FAMILIA DE ENZO PITTAU DENUNCIÓ «CAUSAS ARMADAS» Y CONVOCÓ A UNA MARCHA

Silvia, madre de Enzo Pittau, expresó su dolor tras el trágico fallecimiento del jugador de Don Orione en una conferencia de prensa. La mujer estuvo acompañada de familiares, amigos, representantes del club y la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala. «No saben el dolor que siento por la muerte de mi hijo, quiero que sirva para algo. Y esto no es político, no tenemos banderas políticas, yo soy maestra jardinera y mi esposo comerciante. Esto es para que no haya otro Enzo», comenzó diciendo la mujer, quien denunció públicamente que su hijo fue víctima de una causa armada por violencia de género y abuso sexual, impulsada por su ex pareja.

«Sé que hay muchos Enzos, denunciados falsamente por resentimiento. Hay muchos Enzos con tobilleras. Solo pido una ley Enzo para que haya un psicólogo deportivo para que estén contenidos . Ellos salen a la cancha a dar la vida y el alma», señaló Silvia en relación a las causas por las que el futbolista fue denunciado, impulsadas por su ex pareja Daniela Vilchez. Cabe recordar que, por esas denuncias, Enzo estuvo detenido durante casi un mes y le impidieron el contacto con su hija y la familia paterna.

«Él no la podía nombrar a su hija, igual que nosotros, teníamos un bozal legal. Para que no hablemos, no pongamos fotos, y teníamos que pagar costas, pagar por día si lo hacíamos. Hoy me arrepiento porque muchas veces cuando lo íbamos a ver detenido me decía «Mamá, organizá con los chicos, hacé marchas», dijo la mujer que estuvo acompañada de su esposo, pare de Enzo y los amigos del jugador.

«No pude hijo, no pude. Hoy no me callo. Hoy Enzo debe estar diciendo «por fin vieja, por fin hablaste». Si me quieren detener, que me detengan, yo estoy dispuesta», dijo desconsolada.

Asimismo, pidió una ambulancia para la localidad de Machagai, donde ocurrió el dramático decenlace de la vida de Pittau. «Lo otro es una ambulancia para Machagai. No sé qué nos quiso decir mi hijo, pero murió en el mismo lugar donde nació su papá, jugó en esa cancha donde mi hijo cayó. No quiero saber si una ambulancia lo iba a salvar, su corazón estaba muy herido. Estaba cansado de luchar, siete años hacía que luchaba. Un año y siete meses tenía mi nieta cuando la dejamos de ver. Quiero una ambulancia en nombre de mi hijo para ese lugar».

En una conferencia de prensa que duró un poco más de 45 minutos, la familia de Enzo reiteró el pedido de justicia y convocó a una marcha que será este domingo, desde las 17 en el club Don Orione de Barranqueras. La madre de Pittau aseguró que antes no podían organizar marchas porque los «silenciaban».