LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA QUE EL CONGRESO APRUEBE LOS TEMAS QUE PROPUSO TRATAR EN EXTRAORDINARIAS

El Gobierno busca los votos del peronismo para impulsar la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Congreso durante diciembre. El Ejecutivo firmará en las próximas horas la convocatoria a sesiones extraordinarias, que regirán hasta el 27 de diciembre.

La Casa Rosada apunta a negociar el resto de las reformas con los bloques aliados y analiza convocar a una mesa legislativa en los próximos días. Se trata de la Ley Antimafias, la iniciativa de juicio en ausencia y el proyecto que busca eliminar los fueros de los diputados y senadores.

La mesa política de Balcarce 50 decidió excluir la privatización de Aerolíneas Argentinas del tratamiento legislativo durante diciembre. Sostienen que no tienen las adhesiones para sancionar el proyecto y aseguran que buscan evitar conflictos con los gremios aeronáuticos en temporada alta.

Lo mismo aplica para el Presupuesto 2025 y para los pliegos de los candidatos del oficialismo a la Corte Suprema, el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla. “No vamos a mandar nada que no tenga consenso y no descartamos sumar proyectos al temario a mediados de diciembre”, expresó a TN un funcionario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso (Foto: prensa jefatura de Gabinete).

La Casa Rosada reconoce que no tiene las adhesiones del PRO para la reforma electoral y mantiene la postura de no modificar el proyecto que disuelve las PASO. “La idea es que dejen de existir, no sacarles la obligatoriedad. Es una urgencia para la planificación del cronograma electoral”, expresó a TN un alto funcionario.

El proyecto se llama “Reforma para el fortalecimiento electoral” e incluye cambios en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (Ley 26.215). Contiene la eliminación de aportes extraordinarios del Estado hacia los partidos y contempla el aumento del límite de aportes privados. Busca disolver también el marco legal para la coordinación del Estado de los debates presidenciales.

La mesa política de Balcarce 50 decidió enviar por separado la reforma política, que modifica la Ley de Partidos Políticos (Ley 23.298). Promueve la inscripción digital de afiliados junto al endurecimiento de las reglas de caducidad de los partidos. Proponen elevar del 2% al 3% el piso que deben tener en alguna de las dos últimas elecciones previas para continuar funcionando.

El Gobierno quiere reducir la composición actual de partidos políticos, que comprende 49 nacionales y 733 distritales. Buscan que cuenten con un mínimo de 35.000 afiliados. Impulsa el aumento de 5 a 10 los distritos en los que debe funcionar cada partido para calificar para el plano nacional.