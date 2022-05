LA DESAPARICIÓN DE JEMIMA AGUIRRE CUMPLE MÁS DE 5 MESES Y NO HAY NUEVOS DATOS: «YA NO SABEMOS QUÉ HACER»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Un pequeño de 6 meses no sabe nada de su madre hace más de 5 meses, el resto de su familia tampoco. La desaparición de Jemima Catalina Aguirre no ha generado nuevas respuestas de la Justicia, advierte su familia, que aún espera que convoquen a testigos para volver a declarar.

Jemima es una joven de 26 años que salió de la casa en la que convivía con su pareja y su pequeño hijo de 6 años en Fontana en diciembre de 2021 y jamás volvió. La misteriosa desaparición contó, a fines de ese mes, con más de 12 allanamientos y 20 declaraciones testimoniales. Pese a ello, aún no hay datos certeros sobre el paradero de la mujer.

En comunicación con Diario Chaco, Sofía Aguirre señaló que no han recibido llamadas por parte de la Justicia y que desde fiscalía les indicaron que iban a mantenerlos al tanto de todos los avances y que convocarían nuevamente a testigos para declarar. Advierten que eso hasta el momento no ocurrió.

«Si no salimos a cortar la calle, a insistir, no nos dicen nada de nada. Es angustiante todo y ya no sabemos qué hacer», i ndicó la hermana de la joven desaparecida a este medio.

Cabe destacar que el caso no tiene detenidos actualmente. Tras conocerse la desaparición en diciembre, la pareja de Jemima fue detenida pero el hombre recuperó su libertad a los días, posteriormente dos hermanos fueron detenidos tras un mega allanamiento pero también fueron liberados.

«Tanto como los fiscales como la Policía ya no nos llaman, ya no nos tienen comunicados respecto a qué es lo que está pasando, si están siguiendo con el caso. Por el momento no sabemos nada», había señalado la familia de la joven en febrero que aseguró que la situación sigue igual.

Una de las teorías de la familia es que a Jemima «la tienen en contra de su voluntad». «Son tantas cosas las que me pongo a pensar, no sé si encapricharon con ella, pero de que la tienen en contra de su voluntad siempre lo sostuve, lo sostengo y siento como hermana», consideró Sofía Aguirre.

