LA BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO DESMIENTE VERSIONES MALINTENCIONADAS Y RATIFICA SU COMPROMISO CON LA JUSTICIA

En un comunicado, la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH) informó que sus autoridades y colaboradores se encuentran «a total disposición de la Justicia, colaborando de manera activa, permanente y transparente» en el marco de las causas de público conocimiento.

En este contexto, recordaron que miembros del Consejo Directivo y de la Gerencia ya prestaron declaración, aportando toda la información requerida conforme a derecho.

Desde el organismo desmintieron categóricamente versiones periodísticas que sostienen que miembros del Consejo Directivo habrían responsabilizado, en sus declaraciones ante la Justicia, al Gerente General Julio Barrios Cima, a Germán Vaqué y otros integrantes de la institución.

«Estas afirmaciones son falsas, carecen de sustento y constituyen una clara tergiversación de la realidad», subrayaron.

Además, la entidad advirtió con suma preocupación «la circulación de información inexacta y malintencionada que busca instalar interpretaciones erróneas, generar confusión en la opinión pública y dañar injustificadamente tanto la reputación institucional como la de sus autoridades y colaboradores. Este tipo de prácticas no contribuye al esclarecimiento de los hechos y sólo profundiza la desinformación», indicaron.

Debido a esto, la BCCH rechazó enfáticamente lo que consideró como «operaciones» al tiempo que ratificó su compromiso irrestricto «con la transparencia, la legalidad y el pleno esclarecimiento de los hechos, confiando en el accionar de la Justicia».