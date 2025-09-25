LA ANMAT PROHIBIÓ EQUIPOS DE DEPILACIÓN LÁSER FALSIFICADOS Y PRODUCTOS COSMÉTICOS SIN AUTORIZACIÓN

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, uso y distribución de equipos de depilación láser y de una decena de cosméticos por irregularidades detectadas. Las medidas quedaron oficializadas en el Boletín Oficial a través de distintas disposiciones.

Mediante la Disposición 7044/2025, publicada este miércoles, la Anmat dispuso la prohibición de los equipos identificados como «SOPRANO TITANIUM – ALMA – SN MNLTEMS12212202-01», tras comprobar que eran falsificados.

El caso se inició a partir de un reporte sobre un centro de estética que promocionaba tratamientos con este tipo de aparatos en redes sociales. Durante la inspección, el organismo verificó que el equipo carecía de datos de fabricante, importador y autorizaciones sanitarias, y que tampoco se pudo acreditar su procedencia.

Según el informe, se presentaron imágenes del equipo detectado al personal de la firma legítima, que confirmó que no había sido importado ni distribuido por la empresa. Entre las diferencias con los originales se encontraron el color de la carcaza, el rótulo con los datos de la compañía, el panel posterior y el código de barras.

«Se trata de un equipo falsificado fácilmente identificable por su número de serie y que podría poner en riesgo tanto a pacientes como al personal que lo manipula», advirtió la Anmat.

La investigación contó con la intervención del Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) y la Coordinación de Sumarios.

Cosméticos sin inscripción sanitaria

La Anmat también prohibió este martes la venta, distribución, uso y publicidad de diez productos cosméticos que declaraban contener ácido azelaico, pero que no contaban con la inscripción correspondiente en el organismo.

La medida alcanza a cremas, sueros y emulsiones de marcas nacionales e internacionales como The Ordinary, Paula’s Choice, Viva Dermo Skin Care, Nine Less y Cos de Baha, entre otras. Pese a no tener autorización, se comercializaban a través de plataformas online.

El listado completo incluye:

Crema Azelaic Acid Suspension 10% – The Ordinary

Emulsión Skin Control Rosacea Ácido Azelaico – Viva Dermo Skin Care

Crema Control Anti Acné con Ácido Azelaico – Blenie Cosmética Natural

Serum Facial Azelaic Topical Acid – Kiso Care

Crema A-Control Azelaic Acid – Nine Less

Serum Azelaic Acid 10+ Hyaluron Redness Soothing – Anua

Crema Facial Supra Azelaic Acid – Zealsea

Crema Booster 10% Azelaic Acid – Paula’s Choice

Suero Azelaic Acid 10 AZ – Cos de Baha

Crema para el acné 14% Azelaic Acid – Bechoicen