IMPACTANTE TESTIMONIO POR EL TRIPLE FEMICIDIO DE FLORENCIO VARELA: «ANDÁ A BUSCAR A LOS PERUANOS»

Tras el tiroteo en la casa de familiares de Lara, una vecina de Ciudad Evita habló directo a la cámara de C5N para hacerle llegar al tirador un duro mensaje.

Mientras avanza la investigación del triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, que ya tiene cuatro detenidos, este mismo miércoles balearon la casa de familiares de la menor de edad, por lo que una mujer aprovechó las cámaras de C5N para hablarle directo al tirador.

Una mujer que se identificó como «amiga de la madre» de Lara, primeramente aseguró que la vivienda atacada a balazos no es de Agostina, la hermana de Lara, sino de la abuela de la menor asesinada.

Hablando directo a la cámara, a la persona que disparó, la mujer expresó: «Escuchame joven, no se cómo te llamas, al que vino a tirar tiros a mi casa, ¿te pensás que Agostina va a entregar a su hermana? Si tenés huevo andá a buscar a los peruanos, que mataron a las tres, no solo a la madre de tu hijo«.

«Acá vive la abuela, no vive la hermana. La vino a buscar a la hermana de Lara. No conozco a quién disparó, lo conocí ahora. Si me dan una foto, hago la denuncia», aclaró la vecina. Dijo que el tirador «entró caminando», y sobre el final, sentenció: «Soy amiga de la mamá, pásenlo para que se entere».

