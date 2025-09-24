IMPACTANTE TESTIMONIO POR EL TRIPLE FEMICIDIO DE FLORENCIO VARELA: «ANDÁ A BUSCAR A LOS PERUANOS»
Tras el tiroteo en la casa de familiares de Lara, una vecina de Ciudad Evita habló directo a la cámara de C5N para hacerle llegar al tirador un duro mensaje.
Una mujer que se identificó como «amiga de la madre» de Lara, primeramente aseguró que la vivienda atacada a balazos no es de Agostina, la hermana de Lara, sino de la abuela de la menor asesinada.
Hablando directo a la cámara, a la persona que disparó, la mujer expresó: «Escuchame joven, no se cómo te llamas, al que vino a tirar tiros a mi casa, ¿te pensás que Agostina va a entregar a su hermana? Si tenés huevo andá a buscar a los peruanos, que mataron a las tres, no solo a la madre de tu hijo«.