LA AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD (ANDI) Entrega Más de 2.500 Telegramas a Pensionados en Juan José Castelli y la Región: La Controversia sobre las Pensiones por Discapacidad

En un contexto de creciente preocupación social, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI) a través del Correo Urbano Express, servicio privado Correntino, realizó la entrega de casi 2.500 telegramas dirigidos a pensionados por discapacidad de Juan José Castelli y localidades vecinas. Los beneficiarios, que perciben pensiones por incapacidad, recibieron un mensaje que les indicaba que debían acudir al sector de la fuente de la plaza central de la ciudad para recibir información clave sobre sus prestaciones.

Según la convocatoria, las personas afectadas debían dirigirse al lugar indicado entre los días jueves y viernes de 08:00 a 12:00 horas para hablar con el Sr. Roberto Farinón, quien les entregaría una documentación importante relacionada con las pensiones. Este documento, que proviene de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI), señala las acciones a seguir, incluyendo los requisitos y los lugares donde se deben presentar ciertos documentos médicos y administrativos.

Accedimos a las cartas documentos enviadas, que citan a los pensionados a presentarse ante médicos locales, generando un clima de incertidumbre y ansiedad entre los beneficiarios. En medio de este proceso, diversas voces se alzan en contra de esta medida, acusando al Gobierno Nacional de no tener en cuenta la compleja realidad de la región, especialmente de la zona del Impenetrable chaqueño, donde la situación económica es crítica.

Desde diferentes sectores políticos, sindicalistas, gremiales y organizaciones sociales se han manifestado en contra de la decisión del gobierno, argumentando que la medida afectará gravemente a las familias vulnerables que dependen de esta ayuda económica. El temor principal radica en que muchas personas perderán su pensión por discapacidad, lo que desencadenará una crisis económica personal, dada la escasez de oportunidades laborales en la región.

Este ajuste, aunque justificado desde el gobierno por la necesidad de revisar la correcta asignación de las pensiones, podría tener repercusiones mucho más amplias, afectando no solo a los beneficiarios directos, sino también a los comercios locales que dependen del consumo de estos ingresos, y a los empleos de aquellas familias que trabajan en dichos comercios.

El impacto de esta medida se extiende más allá de la cuestión económica. La región del Impenetrable, históricamente marginada, enfrenta desafíos económicos profundos, donde la pérdida de pensiones podría acentuar la pobreza y aumentar las tensiones sociales.

Esta situación refleja la difícil realidad de muchas familias que, si bien no cuestionan la necesidad de una revisión, consideran que las políticas del gobierno no están ajustadas a las necesidades locales y no toman en cuenta las particularidades de la región. –

De este modo, se abren interrogantes sobre el futuro de las pensiones por discapacidad en el país y cómo el gobierno gestionará los posibles efectos adversos que esta medida podría generar, no solo en la economía de las familias, sino también en la estabilidad social de una de las zonas más vulnerables del norte argentino.

En este contexto, organizaciones sociales y políticas, exigen una respuesta más justa y equitativa, que contemple los desafíos específicos de la región, para que la medida no se traduzca en una carga aún mayor para quienes ya enfrentan condiciones de vida extremadamente difíciles.

