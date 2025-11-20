LA AFA RECONOCIÓ A CENTRAL COMO CAMPEÓN DE LA LIGA Y DI MARÍA SUMÓ SU PRIMER TÍTULO EN EL FÚTBOL ARGENTINO

Ángel Di María ganó el primer título desde su regreso al fútbol argentino tras una inesperada decisión de la AFA, que reconoció a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 por haber terminado primero en la Tabla Anual, que acumula los puntos obtenidos en la fase regular de los torneos Apertura y Clausura.

Esta polémica medida, adoptada con la temporada en curso, representa formalmente la obtención de una estrella oficial, decimotercera en la historia del club de Arroyito.

El propio Di María asistió este jueves a las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en Puerto Madero para recibir el trofeo junto a su compañero Jorge “Fatura” Broun, el presidente del club, Gonzalo Belloso, y su esposa Carolina Cristinziano.

El giro de la AFA en el sistema de competencia implica la eliminación de la Supercopa Internacional, a la que Central se había clasificado por ser el equipo con más puntos en el transcurso del año.

El equipo dirigido por Ariel Holan esperaba por el ganador del Trofeo de Campeones (la final entre los ganadores del Torneo Apertura -Platense- y Clausura) para disputar ese trofeo, pero el camino para sumar una estrella se recortó con la modificación reglamentaria.

“Agradezco a Tapia y a Toviggino”

Tras recibir el reconocimiento en las oficinas de la Liga, el DT de Central, Ariel Holan, celebró la conquista y agradeció a los dirigentes: “Hicimos un gran torneo. Agradezco a (Claudio) Tapia, (Pablo) Toviggino y a todos los presidentes por el reconocimiento”.

Rosario Central, el mejor posicionado

El conjunto rosarino lideró la Tabla Anual 2025 al término de la fase regular del Torneo Clausura y se había acreditado el derecho a jugar la Supercopa Internacional con el vencedor del Trofeo de Campeones que se disputará en diciembre entre Platense -ganador del Clausura- y el equipo que resulte campeón del Clausura.

De esta manera, si se aprueba la eliminación de la Supercopa, Central sumará la 13ra. estrella de su historia.