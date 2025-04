L-GANTE LE MANDÓ UN MENSAJE DE APOYO A EL VILLANO TRAS ENTERARSE DEL DIAGNÓSTICO DE VIH

El Villano contó en sus redes sociales que le diagnosticaron VIH. Luego de su anuncio público, varios de sus colegas del ambiente musical decidieron mandarle diferentes mensajes.

A través de sus perfiles públicos, el cantante de cumbia compartió un video en el que habló de su situación personal. Fue allí donde L-Gante decidió enviarle todo su apoyo.

“Arriba papá”, comentó Elián en el posteo que el músico hizo en su perfil de Instagram para mandarle fuerzas a El Villano tras recibir su positivo. Este mensaje tuvo casi 10 mil “me gusta” por parte de los usuarios y diferentes respuestas.

El mensaje que L-Gante le mandó a El Villano. (Foto: captura Instagram/elvillanoar)

“Qué lindo gesto”, “Sos lo mejor”, “Siempre tan humano”, “Sos un grande”, “Por esto sos el uno, muy inteligente y buen pibe”, fueron algunas de las reacciones luego de aliento de L-Gante a El Villano.

Incluso, varios internautas le pidieron al ex de Wanda Nara que cuide su salud y que siga los consejos de su colega. Cabe recordar que en estos días se conoció que el artista hará su último show el próximo 7 de mayo y luego se alejará por un tiempo de los escenarios.

Durante una entrevista en Mujeres argentinas (eltrece), L-Gante dijo que tenía cuestiones relacionadas con lo renal y lo gastrointestinal, pero que lo que más le preocupa está relacionado con el funcionamiento de su corazón.

Las palabras de El Villano tras recibir el diagnóstico

El cantante de cumbia hizo el anuncio en sus redes sociales y destacó que nadie de su círculo íntimo sabía de situación. “Tengo HIV, sí, y todos mis familiares y amigos se están enterando a través de este video porque no quería que nadie me parara de hacerlo”, indicó él.

Sobre el motivo por el que decidió ir al médico, explicó: “Me sentía muy bien, me sentía en mi mejor momento de vida. Fui por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV y todo me salió bien, pero HIV positivo”.

El Villano les dijo a sus seguidores que dio a conocer su diagnóstico porque quería que fuera público. “No es algo que me quiera guardar para mí. Tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada”, expresó.

El Villano grabó a finales del 2012 la canción «Te pintaron pajaritos» que lo catapultó al éxito. (Foto: Instagram/elvillanoar)

“Todas esas cosas te llevan a la destrucción total. Fui una persona que se destruyó completamente en lo privado, porque como cantante, como El Villano, siempre me vieron bien. Pero fui una persona que se destruyó”, dijo el músico que destacó su conexión con Dios y cómo la fe lo ayudó a salir de sus adicciones.

“Cuídense porque la salud es todo, sin salud no podemos vivir. Y conecten con Dios porque cuando conectás él te guía”, reflexionó el cantante para transmitirles un mensaje a sus fanáticos. “No se vayan a poner tristes porque yo estoy super bien, siento que esto es una cicatriz que me voy a llevar de por vida. Hoy estoy mejor que nunca”, concluyó en su video.