KICILLOF ELIMINÓ LA REPITENCIA EN BUENOS AIRES Y VILLARRUEL EXPLOTÓ: «¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE UN BURRO?»

La vicepresidente Victoria Villarruel criticó con dureza al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la decisión de eliminar la repitencia en las escuelas secundarias, en una medida que comenzará a implementarse el próximo año. Villarruel no dudó en utilizar fuertes términos, señalando que «sacar la repitencia de los alumnos avala y acrecienta los desastrosos resultados».

«En una provincia donde para el Gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio», lanzó. Y agregó: «¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?».

La polémica surge a raíz del anuncio realizado el pasado jueves, donde el Gobierno bonaerense comunicó que, a partir de 2025, el sistema educativo se enfocará en la aprobación de materias individuales en lugar de años completos.

Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia, explicó que los alumnos que no aprueben el mínimo de materias no deberán repetir el año completo, sino únicamente aquellas asignaturas desaprobadas.

Este nuevo sistema contempla cursos acelerados entre diciembre y marzo para materias no aprobadas, con la obligación de recursar solo si se exceden las cuatro asignaturas desaprobadas en un año.

Villarruel, a través de sus redes sociales, intensificó la controversia publicando fotos de Kicillof junto a figuras como Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA; Máximo Kirchner, líder de La Cámpora; y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

La vicepresidenta calificó a estos referentes de «impresentables» y argumentó que tales cambios en el sistema educativo «avalan y acrecientan los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio».

