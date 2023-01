KEVIN BENAVIDES ES NUEVO LÍDER DE MOTOS EN EL RALLY DAKAR 2023

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El argentino Kevin Benavides (Red Bull KTM) se convirtió hoy en el nuevo líder de la categoría motos en el Rally Dakar 2023, después de firmar el cuarto puesto en la décima etapa disputada entre Haradh y Shaybah, en Arabia Saudita, con un recorrido de 624 kilómetros (114km. cronometrados).

El piloto salteño, de 34 años, saltó del tercer al primer puesto por marcar mejor performance que el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing) y el australiano Toby Price (Red Bull KTM), quienes no ingresaron en el top 10 de la etapa y ahora lo suceden en la clasificación general.

Benavides, campeón 2021, acumula un tiempo de 35:46:06 y dispone de una pequeña ventaja de 1:29 sobre Howes y 2:10 en relación a Price, cuando restan cuatro jornadas para la conclusión del rally, el próximo domingo.

En este décimo segmento Benavides pudo capitalizar con el liderazgo su regularidad en la 45º edición del Dakar, en la que todavía no obtuvo ninguna victoria parcial. La tarjeta de posicionamiento del argentino es la siguiente: 5º (prólogo), 2º (etapa 1), 8º (2), 4º (3), 6º (4), 8º (5), 5º (6), 10º (8), 7º (9) y 4º (10). La etapa 7 fue anulada para la división motos y quads.

En la jornada de hoy, el argentino finalizó a un minuto de distancia del ganador, el piloto de Botswana Ross Branch (Hero Motorsport). El francés Adrien Van Bereven (Monster Energy Honda) y el sudafricano Michael Docherty (HT Rally Raid Husqvarna) completaron el podio en el segundo y tercer lugar.

Benavides, único piloto sudamericano campeón del Dakar en motos, se repuso a una caída producto de la dificultad para afirmarse sobre las dunas árabes, que dominaron el ciento por ciento de la prueba.

«Creo que hice una linda etapa. Me sentí muy bien en las dunas, pese a que tuve una caída. Me pasé para adelante y me golpeé el pecho. La caída no fue a gran velocidad, pero fue fuerte», contó al llegar al campamento de destino, cercano al límite con Emiratos Árabes Unidos.

«Las dunas estaban blandas. Encima largamos tarde, cerca de las 12, y se complicaba mucho ver las dunas al final por la posición del sol», explicó.

Ilusionado con otra consagración, después de coronarse hace dos años con el equipo Honda, el salteño prometió: «Voy a dar lo mejor en función de lo que se viene. No queda mucho y no hay lugar para las especulaciones. Hay que darlo todo día a día».

Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing), ganador de la novena etapa, finalizó decimotercero (+6:18) y bajó al octavo lugar de la tabla acumulada, con una diferencia de +21:44 respecto de su hermano.

Por su parte, Franco Caimi (Hero Motorsports) se ubicó como segundo mejor piloto argentino del día con un noveno puesto a sólo tres segundos de su antecesor, el chileno José Cornejo (Monster Energy Honda).

El Dakar 2023 continuará mañana con una etapa de 427km. (274 de especial) que marcará el inicio de la llamada maratón Empty Quarter, una novedad introducida este año por la organización.

Se trata de un recorrido dividido en dos días, jueves y viernes, sobre el desierto de Rub Al Khali, una región vacía, sin registro de vida, con una superficie de 650.000 kilómetros cuadrados cubiertos sólo por arena, con dunas que alcanzan los 250 metros de altura.

Fuente Telam

