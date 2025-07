JUAN JOSÉ CASTELLI URGENTE BUSCAN A MARCELO JIMÉNEZ

CRIA. 2° J. J. CASTELLI

GIMENEZ ZULMA, – Ciudad. Radicó denuncia dando cuenta que en la fecha se dirigió hasta el domicilio de su madre DIAZ FRANCISCA – Ciudad, donde tomo conocimiento que su hermano GIMENEZ MARCELO (41), se retiró de la casa el día lunes 30 de Junio, en horario de la mañana, quien hasta el momento no regreso y no contacto con nadie, estaba vestido con una campera color gris, pantalón Jogging color azul con blanco, remera color blanco con el dibujo de un rostro, una gorra de lana color rojo, zapatillas color negro con blanco, es de tez moreno, con cabello color negro, ojos color negro, contextura delgada, de 1.65 metros de altura, un nacimiento en la oreja derecha, no usa aros, no posee tatuajes, no usa ninguna red social, tiene problemas psiquiátrico, no posee celular, tiene tendencia a reírse solo. Esta persona solo camina y va a distintos lugares no tiene lugar en donde parar, solo sigue su camino.

