JUAN JOSÉ CASTELLI: JURADO POPULAR CONDENÓ A UN HOMBRE POR CASOS DE ABUSO SEXUAL
La decisión unánime se conoció al final del decimocuarto juicio por jurados realizado en la sexta circunscripción judicial.
Un jurado popular en Juan José Castelli declaró culpable al imputado en la causa 1.598/2024-6 por un cargo de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente y dos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente.
La decisión unánime se conoció al final del decimocuarto juicio por jurados realizado en la sexta circunscripción judicial, que tuvo como jueza técnica a la camarista Gladis Regosky.
Además, intervinieron el fiscal de Cámara, Carlos Fabricio Calvo; Mario Villafañe como defensor y la querella estuvo a cargo de Otto Spinnenhirn, defensor oficial Nº 2. También participó la Oficina Judicial de Juicio por Jurados, a cargo de Alejandro Pellizzari, con colaboración de los agentes Natalia Morante y Victor Meza.
Las audiencias se realizaron en el edificio de tribunales local durante tres jornadas. El lunes 18 fue la selección del jurado y lectura de instrucciones iniciales. Al día siguiente, llegó el momento de que las partes expusieran los alegatos de apertura y las declaraciones testimoniales. El tercer día comenzó con la declaración del imputado, luego los alegatos de clausura y lectura de instrucciones finales, que dieron paso a la deliberación del jurado previa a alcanzar el veredicto.
Debido a las características de la causa no se proporcionan datos sobre víctima ni victimario.