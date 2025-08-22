CASO SAKURA: EL CONTRATO DE ALQUILER QUE PODRÍA COMPLICAR AL COORDINADOR DEL PAMI, ALFREDO MORENO

La investigación por presuntas irregularidades en la delegación chaqueña del PAMI sumó un elemento clave tras el allanamiento realizado ayer en la agencia de viajes Sakura , ubicada en Santa Fe 48 de Resistencia.

Entre la documentación secuestrada, las autoridades encontraron el contrato de alquiler del local firmado por Alfredo Moreno, coordinador administrativo del organismo y tesorero provincial de La Libertad Avanza. En declaraciones, Moreno se había desligado de su vinculación con la agencia, argumentando que no era suya.

Sin embargo, en los documentos secuestrados por la Justicia se encuentra el contrato de alquiler que lo vincula directamente a la agencia como «principal pagador de todas las obligaciones contraídas», es decir, el responsable de pagar el alquiler donde funciona la agencia Sakura.

El documento refuerza las sospechas de que el funcionario de PAMI mantendría un vínculo directo con la empresa, pese a que había negado públicamente cualquier relación. Según la hipótesis de la causa, Sakura habría sido beneficiada con contrataciones vinculadas a viajes de jubilados gestionados a través del PAMI.

La investigación, impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, busca determinar si Moreno utilizó su cargo para obtener beneficios privados. Se analizan, además, denuncias sobre la exigencia de aportes económicos a empleados de PAMI y ANSES, así como la posible manipulación de documentos de afiliación partidaria.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía del Chaco, agentes de la Administración de Registros y Control de la Actividad (ARCA) y personal de la Dirección de Cibercrimen. En el operativo se incautaron notebooks, celulares, CPUs, un DVR, pendrives, sellos oficiales y documentación de interés para la causa.

Moreno no solo ocupa un cargo clave en PAMI, sino que también es tesorero de La Libertad Avanza en la provincia, con una gran cercanía con Alfredo «Capi» Rodríguez, titular regional de ANSES y presidente de la fuerza política sospechado de utilizar datos de la Anses para fraguar afiliaciones falsas con fines políticos.

Y es que entre los elementos secuestrado en la agencia de turismo se encuentra un sello perteneciente a Rodríguez en su rol de presidente de LLA. Cabe recordar que el dirigente libertario ya fue citado a indagatoria por falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.