JUAN JOSE CASTELLI DETENIDO POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL SE ACERCÓ A LA CASA DE SU VICTIMA

Intervino la División Violencia Familiar y de Género de esa ciudad.

En un operativo llevado a cabo en el barrio Chacra 28, las autoridades detuvieron a un hombre de 37 años por el delito de Supuesta Desobediencia Judicial. La acción policial, que tuvo lugar este sábado.

El detenido no podía acercarse al domicilio de esa familia, sin embargo el sujeto no obedeció a la orden de la Justicia y en la noche merodeaba por la casa de su ex. Los agentes en una rápida intervención hicieron cumplir el mandamiento judicial.

Para finalizar lo presentaron ante la Fiscalia de Investigación N° 2 que ordeno que sea alojado en la Comisaria Segunda de Castelli en la causa Supuesta Desobediencia Judicial.

