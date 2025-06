En los estudios de CIUDAD TV, el diputado provincial por el NePAR, Juan José Bergia, analizó el escenario actual, principalmente la incidencia de las medidas económicas sobre el grueso de las familias chaqueñas. Para el legislador, incluso las elecciones en Chaco se anticiparon “porque estaban sabiendo que esta debacle económica que estaba ocurriendo iba a venir en desmedro del Frente electoral oficialista. Antes de las elecciones hablábamos de pagar la luz o comer y ahora ni podés comer ni pagar la luz”, sostuvo.

Del mismo modo, habló de las dificultades que enfrenta cualquier empresario o emprendedor chaqueño “para sostener los costos fijos con empleados, inversiones”, y comentó que mantuvo una reunión con el referente de los frigoríficos chaqueños, Eduardo Carrara, de Las Breñas, quien le transmitió la situación por la que atraviesa este solo sector, “porque la baja de consumo que hay y por el corte crediticio. Me decía que faena y distribuye y que de 25 cheques que agarra a excelentes personas y todas clientes, 18 vienen de vuelta. Y estamos hablando de Las Breñas, del corazón productivo de la provincia del Chaco”.

Habló también del deterioro de las rutas y pidió al Gobierno provincial abordar esta demanda en Buenos Aires, “tratar de sacarse menos fotos con Milei y buscar respuestas concreta para la provincia del Chaco. Esto así como va, los valores de la luz, es una locura”.

“Este modelo económico ya lo vivimos, pisar el dólar es pisar el salario; no hay consumo, la inflación igual va y la cantidad de gente que va quedando en la calle”, dijo y añadió que el mismo personal que trabaja en la administración “gana poco, no alcanza a cubrir sus gastos. Esto es un callejón sin salida”.

Advirtió también sobre un tema no menor que es la Ley que se aprobó hace dos años para contar con desfibriladores eventos deportivos y públicos, cuestión que se debate nuevamente tras la muerte de un jugador de fútbol en la cancha este domingo. “La sacamos hace dos años y yo pregunté en septiembre a través de un proyecto de resolución a ver si estaba. Están dejando un montón de de cuestiones que hacen a la vida cotidiana del ciudadano”. “La realidad marca que esto no funciona”, aseveró.

“El Estado nos toma de bobos a todos, es una realidad”, sostuvo el diputado Bergia.

“Esto no se resuelve tratando de tapar el sol con la mano, amerita una convocatoria amplia y ser honestos y buscar la eficiencia del Estado”, apuntó; y reiteró su compromiso con un proyecto de su autoría por la tarjeta alimentaria “porque me parece algo sano”. “En Castelli, en estos días, fue un escándalo. Implementaron Casa Z donde te tenés que ir a inscribir para que te den la caja Ñachec y lo hicieron antes de la campaña y después. Entonces, toda la esperanza que había en el pueblo chaqueño queda en la nada, porque no cambió nada”.

