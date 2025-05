JUAN J. CASTELLI: EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ EL 72° ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS ANTONIO PORTILLO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El gobernador Leandro Zdero acompañó el acto por el 72° aniversario de la Cooperativa de Servicios Antonio Portillo (CoSAP) de la localidad de Juan José Castelli. La misma fue fundada el 26 de abril de 1953 y se encarga de brindar diversos servicios a la comunidad como suministro y distribución de agua potable, servicio de sepelio, programa de gas social, entre otros.

Durante el acto oficial, además se inauguró la tercera Sala Velatoria de la Cooperativa, una obra que demandó una inversión con fondos privados a través del CoSAP. La intervención consistió en la remodelación y adecuación funcional de un espacio físico que fue equipado con el mobiliario y los accesorios necesarios para su funcionamiento. También, se llevó a cabo la entrega de indumentaria al personal de la institución y la firma de dos convenios estratégicos: uno con la Farmacia AMMACH (Asociación Mutual Mercantil Argentina de los Empleados de Comercio del Chaco), que permitirá a los afiliados a la cooperativa acceder a descuentos en medicamentos, productos de higiene y cuidado personal; y otro con el Geriátrico de Castelli, mediante el cual los residentes de la institución podrán acceder a los mismos beneficios. Ambas alianzas tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de los socios, garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales y fortalecer el compromiso solidario con la comunidad.

GOBERNADOR ZDERO: “CUANDO HAY SOLIDARIDAD SE LOGRA DAR RESPUESTA A UNA COMUNIDAD”

El primer mandatario provincial destacó el importante rol de la cooperativa para la localidad de Juan José Castelli y alrededores. “Esto demuestra que, cuando hay solidaridad, asociativismo y una cooperativa comprometida con dar respuestas a su comunidad, y cuando se suman la buena voluntad, el esfuerzo y la responsabilidad, se logran hechos concretos como los que hoy hemos compartido”, valoró Zdero.

El Gobernador también resaltó que “hay que dejar de mirarse de reojo” para “encontrar el común denominador sobre la mesa y ponernos a transitar juntos este tiempo que debe ser el de realizaciones”. “Muchos de nosotros abrazamos diferentes creencias, ya sean religiosas o políticas, pero el bienestar de los casteleneses y de los chaqueños debe estar por sobre cualquier cosa”, afirmó.

“Para mi es un honor estar aquí, compartiendo los 72 años de vida de esta cooperativa porque significa dar una palmada de aliento a los que hacen las cosas bien. Ese es el Chaco que todos soñamos, el Chaco que en realidad queremos”, aseguró el Gobernador.

Zdero también recordó la gestión conjunta realizada entre el Gobierno provincial y la cooperativa para poder concretar el Acueducto Zaparinqui – Castelli, inaugurado formalmente este sábado y que beneficiará a más de 400 familias. “Recuerdo cuando recibí una llamada del presidente de la cooperativa con una propuesta concreta. Nos reunimos, lo planificamos y lo hicimos posible. Eso es lo que pasa cuando se trabaja espalda con espalda y con compromiso”.

Por último, el primer mandatario provincial felicitó a toda la cooperativa: “Creemos que pueden ser espejo de muchas otras instituciones. Felicito al presidente, al directorio y sobre todo a los trabajadores, que son los que ponen alma, corazón y vida a esta institución”.

AGUSTÍN DETZEL: “ES LA PRIMERA VEZ QUE UN GOBERNADOR COMPARTE ANIVERSARIO CON NUESTRA COOPERATIVA, ESTO HABLA DE SU COMPROMISO”

Por su parte, el presidente de la Cooperativa de Servicios Antonio Portillo (CoSAP), Agustín Detzel, agradeció la presencia del gobernador y destacó que es la primera vez que un mandatario provincial participa de una celebración institucional. “La presencia del gobernador Zdero habla de su compromiso con la sociedad de Castelli”, dijo Detzel.

El titular de CoSAP remarcó la decisión de dejar de lado las diferencias partidarias para el bien común de la cooperativa y de la comunidad. “Nos pusimos a discutir no solo cómo iba a estar integrado el Consejo, sino qué modelo de cooperativa queríamos para nuestra sociedad. A partir de ese consenso, logramos inaugurar nuevas salas velatorias, implementar un plan de gas social y poner en marcha distintos servicios de apoyo a sectores vulnerables”, mencionó.

Detzel también anunció la firma de un convenio con el Ministerio de Educación para que las escuelas puedan usar el camping de la cooperativa a cambio de incluir contenidos de cooperativismo y cuidado del ambiente en sus currículas. En esa línea, señaló que unos 2.000 o 3.000 estudiantes por año visitan el predio, especialmente de escuelas que no pueden costear viajes de estudio.

Por último, hizo hincapié en la importancia del trabajo mancomunado y puso como ejemplo la obra del acueducto a Zaparinqui, construida en conjunto con el gobierno provincial y aportes de la cooperativa. “Cuando las partidas presupuestarias no alcanzan para garantizar derechos, aparece el sistema cooperativo”, cerró.

HISTORIA DE LA COOPERATIVA

La historia de la cooperativa se remonta al 26 de abril de 1953, cuando un grupo de vecinos conformó una Comisión Provisoria con el objetivo de crear una entidad que garantizara el servicio eléctrico, hasta entonces a cargo de la Municipalidad. El 17 de mayo de ese mismo año, se llevó a cabo la Asamblea que dio origen a la “Cooperativa de Luz y Fuerza de Juan José Castelli”, que de inmediato comenzó con la instalación de medidores.

El crecimiento fue constante: en 1955 obtuvo personería jurídica, en 1957 se hizo cargo formalmente de la Usina Municipal, y dos años después accedió a un crédito para ampliar su capacidad. En 1962 adquirió el terreno donde funcionaba la cooperativa y, hacia fines de la década, propuso a sus socios el desafío de incorporar la provisión de agua potable, lo que fue aprobado en 1969. Así, pasó a llamarse “Cooperativa de Luz y Fuerza, Agua Potable y otros Servicios Públicos de Juan José Castelli”.

Con apoyo de la Dirección de Agua y Energía y financiamiento del BID, en 1970 se comenzó a construir la Planta Potabilizadora “Tadeo Plaza” en la manzana donada por el Estado. En 1972, se traspasó el servicio eléctrico a la empresa estatal (hoy SECHEEP), lo que benefició a los socios con una reducción en el costo del kilovatio. En 1980, la cooperativa incorporó el servicio de telefonía fija, y se aprobó su actual denominación: “Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Contraalmirante Gregorio A. Portillo Ltda.”, con el foco puesto en el acceso al agua potable.

Durante estos 72 años, cada Consejo de Administración enfrentó desafíos con compromiso, garantizando la continuidad de los servicios y reafirmando los valores del cooperativismo: solidaridad, equidad y justicia.

Actualmente, la cooperativa brinda el servicio de suministro y distribución de agua potable, servicio de sepelio, programa de gas social, provisión de agua cruda por acueducto al sector productivo, provisión gratuita de agua cruda en planta, subsidio de agua para socios con integrantes discapacitados, descuentos en comercios locales adheridos y el servicio de camping.

