JUAN CARLOS MAQUEDA DESTROZÓ A JAVIER MILEI: LO TRATÓ DE BARRABRAVA Y MATÓN

Maqueda, quien se desempeñó como ministro de la Corte Suprema de Justicia a lo largo de 22 años, dejó el máximo tribunal en diciembre de 2024 luego de haber alcanzado el límite de edad de 75 años que marca la Constitución Nacional. “No quiero afirmar que me hubiera quedado si hubiera tenido tiempo para pensarlo; no lo tuve. Me avisaron en marzo de 2024 y yo cumplía años en noviembre, así que fue un tiempo suficiente para madurarlo. Ahora, esto nunca antes había pasado en la historia Argentina. Yo sentí el cimbrón», detalló en diálogo con A24.

Las críticas al Presidente no quedaron allí, sino que Maqueda aseguró que el libertario tiene «poco cuidado con lo institucional» y, en ese sentido, advirtió que la democracia del país es «atacada y erosionada» por la gestión actual. «En el ámbito del presidente Milei hay un destrato hacia todo lo que tiene que ver con el sistema democrático, empezando por los métodos», sentenció.

«La falta de diálogo político lleva a la falta de acuerdos políticos», analizó Maqueda en una semana tensa para el Gobierno que encarna un fuerte conflicto con las provincias. En este sentido, agregó: «Le diría que vuelva y se va a encontrar con gente que no se hubiera imaginado y que se acostumbre a la costumbre democrática. En el fondo se degrada la figura presidencial. Usa una terminología chabacana que a veces hiere muchísimo y que es más propia de barrabravas o de matones”.

Maqueda concluyó que «el ejercicio del poder en la presidencia de Milei hiere la democracia» y enumeró algunos «principios básicos» que son afectados, tales como «la libertad de expresión». A pesar de que el Presidente se jacta de no intervenir en las decisiones de la Justicia, el exjuez aseguró que el Presidente también afecta «la independencia de poderes» cuando «opina de fallos judiciales y se entromete en lo que es el ámbito específico de un poder del Estado que le está absolutamente vedado por la Constitución Nacional.

La condena a Cristina Kirchner

En la misma línea de análisis, Maqueda también juzgó a los antecesores del Presidente. Así aseguró que Cristina Kirchner «fue horadando la democracia» con su «lenguaje hiriente y sus actitudes beligerantes». Así, sentenció: «En eso se parece a Milei».

El exmiembro del máximo tribunal argentino también se refirió al proceso legal que afrontó la expresidenta en el marco de la causa Vialidad. En este escenario, y con la ex mandataria cumpliendo su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria, Maqueda sentenció que Cristina es «una política presa» y no una presa política.