JOSÉ SÁNCHEZ: “EL PROGRAMA DE MASSA BUSCA FORTALECER LAS RESERVAS Y QUE HAYA DESARROLLO CON INCLUSIÓN”

El referente chaqueño del Frente Renovador, que participó este miércoles como invitado en la jura de Sergio Massa como ministro de Economía, calificó de “histórica” la jornada, y afirmó que “los principios de orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión son la apuesta definitiva para sacar a la Argentina de este atolladero”.

Respecto al nombramiento de Massa, Sánchez dijo que comienza a verificarse “una nueva dinámica política” en la que la búsqueda de consensos con los sectores productivos “puede ser una salida siempre y cuando haya reglas claras”.

Para el dirigente, el “vacío de poder” que comenzó a pesar sobre las espaldas del presidente Alberto Fernández, acosado por la inflación y los golpes de mercado, “reclamaban la decisión que el Frente de Todos evidentemente tuvo la inteligencia de tomar”.

“Ya sabemos que no hay tiempo que perder. En los próximos 60 días se espera el ingreso de US$ 5000 millones en concepto de adelanto de exportaciones para fortalecer las reservas del Banco Central, y el desembolso de US$ 1200 millones de programas en ejecución, así como US$ 750 millones de la CAF, más las ofertas de bonos. Entendemos que con estas herramientas no sólo mantendremos en tiempo y forma los desembolsos con el FMI sino que bajará la presión sobre el tipo de cambio”, analizó.

“La otra pata fundamental –sostuvo Sánchez–, además de contar con reservas y apuntalar la producción, es estar cerca de los que más lo necesitan reforzando las jubilaciones, consensuando con el sector empresario la recuperación de ingresos del sector privado, mejorando las asignaciones familiares y defendiendo los programas sociales con la mirada puesta en la vuelta al mercado de trabajo y el fortalecimiento de cooperativas”.

Durante la jornada, Sánchez se encontró con la titular de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini, quien compartió un video en sus redes sociales ponderando la militancia del dirigente chaqueño.

“Es un ídolo. José es el más grande de todos los tiempos. ¡Vamos, FR Chaco!”, exclamó Galmarini mientras se fundían en un abrazo, y agregó, con humor: “Y de otros lados, ¿eh? Porque lo mandamos a hacer cosas a otros lugares también”.

