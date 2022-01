JORGE LANATA: “LA ACTITUD DE LA OPOSICIÓN ME AVERGÜENZA, LA PRÓXIMA VOTO EN BLANCO”

El periodista Jorge Lanata, de vacaciones en Uruguay desde principios de mes, se comunicó telefónicamente con el equipo de su programa en radio Mitre para saludarlos por el fin de año y hacer un balance de los acontecimientos políticos recientes.

En ese marco, apuntó especialmente contra la oposición por no haber garantizado la presencia de sus diputados en la sesión en la que se aprobaron los cambios en Bienes Personales.

“La actitud de la oposición me avergüenza; si esta es la oposición que vamos a tener, en la próxima voto en blanco”, disparó el periodista.

Y desarrolló: “Lo primero que hicieron fue dividirse; se estaban acomodando en el escritorio y se dividieron”. La frase alude a la ruptura en el bloque radical luego de la renovación en la Cámara Baja.

En ese marco, bromeó sobre un tatuaje que tiene el presidente del nuevo bloque Evolución, Rodrigo de Loredo: “Ustedes están acostumbrados a que todo sea un kilombo, pero desde afuera las cosas se ven contra intensidad y otra distancia; ¿por qué una persona se pone en el brazo “no robarás? Yo nunca me pondría en el brazo “no violará”. ¡Yo sé que no voy a violar! ¿Es tán importante la compulsión por el robo de De Loredo que se lo tiene que tatuar en el brazo?”.

Lanata apuntó también contra el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, por la actitud pasiva que tuvo con los legisladores que no estuvieron en la sesión y sumó un comentario sobre una situación similar que se produjo en Santa Fe, con la ausencia de un legislador que se fue de viaje a Maldivas y dejó a Omar Perotti sin Presupuesto.

“No puedo creer la división, la actitud de los radicales, la primera vez que tienen un poco de poder…¡Es un delirio!”, analizó.

Y avanzó: “No me inspira ninguna confianza, ¿por qué votaría a los radicales, al PRO o a quién carajo sea en el 2023? ¿Cuál es el motivo? ¿Solo por temor? Me parece que no alcanza, me parece que es raro lo que está pasando”.

Un solo voto de diferencia permitió al Frente de Todos imponerse en la sesión en la que la Cámara de Diputados aprobó modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales y que había sido convocada por la oposición.

Hubo tres ausentes del interbloque de JxC, dos del PRO y uno del nuevo bloque Evolución UCR: Camila Crescimbeni, Álvaro González y Gabriela Brouwer de Koning. La primera asistió al recinto pero tuvo que retirarse luego de que le detectaran COVID-19, mientras que los otros dos faltaron por estar de viaje.

Bouwer de Koning reconoció recientemente que estaba de viaje con su familia en Disney y que pensó que sus tareas legislativas ya habían terminado y por eso se fue del país. Álvaro González había viajado para participar del casamiento de su hija, que vive en Berlín, y argumentó que no consiguió pasajes para regresar a tiempo.