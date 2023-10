JESICA CIRIO HABLÓ SOBRE EL ESCÁNDALO CON INSAURRALDE: «NUNCA HUBO UN ARREGLO DE 20 MILLONES DE DÓLARES»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Este jueves la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, imputó a Jesica Cirio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Justicia la vinculó a Martín Insaurralde por los 20 millones de dólares cobrados por el divorcio con el funcionario, vinculado con el yategate.

Desde el Poder Judicial investigan si el dinero que recibió la conductora y modelo forma parte de alguna fuente ilegítima. Esto se dio luego de que Insaurralde se lo haya visto en un yate con la supermodelo Sofía Clerici con gastos lujosos.

En relación a esto último, resaltó que «fue una sorpresa. Se venían arrastrando varias cosas».

«No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares. Nunca hubo un arreglo de esa cifra. Nunca vi esa cifra toda junta tampoco. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso la situación porque tenemos una hija en común», aseguró Cirio.

«Yo trabajo desde que soy chiquita -insistió Cirio-. Siempre me manejé yo. Fui una persona que me gustó tener independencia, mi economía me la manejaba yo sola. No me parece un espacio para hablar acá, pero -admitió- tengo idea de cuánto ganaba él», expresó la conductora.

