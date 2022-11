JENNIFER LÓPEZ ANUNCIÓ SU NUEVO DISCO, TRAS 8 AÑOS

El mismo se lanzará en 2023 y se llamará «This Is Me… Now». Se trata de una nueva era de música para la artista, luego de un tiempo sin lanzar música nueva.

Jennifer López anunció este viernes por la mañana que un nuevo proyecto musical, «This Is Me… Now», está programado para lanzarse en 2023. Será el primer disco de larga duración de la cantante en ocho años.

Junto con un video que la muestra en su era “This Is Me Then” hace 20 años, transformándose en la actual J.Lo, López publicó una lista de canciones que incluye entre sus títulos “Dear Ben Pt. II”, presumiblemente una secuela de “Dear Ben” del álbum anterior.

El comunicado de prensa del álbum difundido a través del portal Variety dice lo siguiente: “Anunciando una nueva era de música para Jennifer López, ‘This Is Me… Now’ narra el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas. Un proyecto emocionalmente crudo y honesto, diferente a cualquiera que haya producido antes, ella escribe y canta sobre su vida y experiencias que resonarán en todos nosotros. Además, estas historias autobiográficas informadas por el álbum darán como resultado otros proyectos muy personales que se lanzarán el próximo año… Hay más por venir”.

También se describe que el disco toca temas de la dura infancia de López, sus relaciones fallidas y “el increíble viaje emocional en el que ha estado. … Este álbum es una filosofía, una reflexión, un momento zeitgeist. Se trata de la esperanza, la fe y el amor verdadero que nunca mueren”, concluye el comunicado.

Hace exactamente 20 años, el tercer álbum de estudio de 13 canciones de López, «This Is Me… Then», salió al mercado y dio paso a éxitos como «Jenny From the Block» y «All I Have» para encabezar las listas. El set también incluyó la canción antes mencionada sobre el romance de Bennifer («Dear Ben»), con dedicatorias para el actor en la carátula del CD agradeciéndole por inspirar el disco.

Fuente: Datachaco

