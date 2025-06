JAVIER MILEI Y UN NUEVO ATAQUE A LA PRENSA: «SI LA GENTE CONOCIERA A LOS PERIODISTAS, LOS ODIARÍA MÁS»

«, sentenció el mandatario en el video que promete incluir sus declaraciones sobre Donald Trump, Israel y acerca de cómo «salvó a la Argentina».

Como la Argentina sigue siendo una democracia se espera que el país tenga prensa opositora y oficialista -de ahí su conexión con la libertad de expresión como pilar del sistema- pero Javier Milei estableció un límite a las agendas periodísticas de los medios.

«Mienten también sobre otras personas de nuestro espacio, mienten sobre nuestras políticas. Y nosotros lo que hacemos es exponer sus mentiras y eso no creo que sea violento«, insistió el Presidente, sin adentrarse en los epítetos o declaraciones furibundas que son parte de su estilo mediático.

«Los periodistas que dicen las barbaridades que dicen, me gustaría que pudieran probar algunas cosas que dicen, porque no han podido probar nada de eso. ¿Mentir, injuriar, calumniar y ensuciar a una persona está bien? Yo creo que no», señaló el «tecnoentusiasta» presidencial.

Didáctico, el Presidente aseguró que sus choques con la prensa no son preventivos ni aleatorios sino reactivos, como si fuese uno de sus tantos perros mastines: «Si no querés que te conteste, lo primero que tenes que hacer es no mentir. Si no mentís, yo no reacciono», señaló.

«La gente odia a los políticos. Si conocieran como son realmente los periodistas, los odiaría infinitamente más», cerró el presidente Javier Milei, que forjó su plataforma electoral en el concepto de terminar con los privilegios de «casta», sobre todo de la política.