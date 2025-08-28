Jamie Vardy, a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de un equipo italiano

El Cremonese ya había reforzado su plantilla con nombres como Lapo Nava (cedido por Milan), Alberto Grassi (Empoli) y Martín Payero (Udinese). Ahora, con Vardy, el objetivo será claro: mantener la categoría y pelear por un lugar en la zona media de la tabla.

El próximo desafío para el Cremonese será el 29 de agosto ante Sassuolo, duelo en el que los hinchas esperan que, si el acuerdo se confirma en los próximos días, Vardy pueda estar en las tribunas para vivir el inicio de su nueva aventura en el fútbol italiano.