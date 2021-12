ISABEL MACEDO REVELÓ EL SEXO DEL BEBÉ QUE ESPERA CON URTUBEY

En sus redes sociales la actriz abrió una encuesta para que los usuarios adivinaran el sexo de su bebé y horas más tarde mostró los resultados.

Luego de los rumores, a fines de noviembre Juan Manuel Urtubey confirmó que Isabel Macedo está embarazada. Ahora a través de sus redes sociales la actriz reveló el sexo del bebé en camino y contó cómo atraviesa estos meses.

“No es que me olvidé de decirles, pero lo mal que me sentía cuando vine del médico no les puedo explicar”, le dijo a sus seguidores justificándose por demorarse en contarlo. Acto seguido abrió una encuesta para saber qué opinaban.

El 78% supuso que se trataba de un nene, mientras que solo el 22% arriesgó por una nena. Horas más tarde ella compartió la encuesta con el resultado y resaltó el correcto: “Mujer”. Además, dibujó unos cuantos corazones rosas.

Allí también contó cómo atraviesa estos primeros meses y sostuvo que su mejor momento es la mañana porque se siente enérgica y aprovecha para ordenar la casa y pasar tiempo con Isabelita, su hija. Sin embargo, a la noche el cansancio la lleva directo a la cama.

Juan Manuel Urtubey confirmó que Isabel Macedo está embarazada

A fines de mes en diálogo con Paulo Vilouta por radio La Red (AM 910), el exgobernador de la provincia de Salta aseguró: “Estamos muy entusiasmados y felices”.

Se trata del segundo hijo que tendrán la actriz y el político, ya que ambos celebraron el nacimiento de Isabelita el 7 de mayo de 2018. Por su parte, Urtubey es también padre de Marcos, Lucas, Mateo y Juana, frutos de su matrimonio con Ximena Saravia Toledo.

La primicia había sido de Jorge Rial, quien en su programa radial informó que la pareja estaba en la dulce espera. “Está embarazada, me lo acaban de tirar hoy. Isabel Macedo de Urtubey, exgobernador de Salta, con aspiraciones políticas en su momento, candidato a vicepresidente de la Nación, que después de las elecciones creo que se fue a España (donde pasaron buena parte de la cuarentena)”, adelantó el periodista al aire de Argenzuela (Radio 10).

