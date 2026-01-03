Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo, hay dos hombres detenidos.

Los efectivos de la División Sustracción Vehicular dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas desplegaron tareas de recopilación de información sobre una causa por supuesto abuso de armas, luego de patrullajes y emplazamientos de vigilancia establecieron varios domicilios y solicitaron allanamientos.

Este viernes, cerca del mediodía, se dirigieron a una vivienda ubicada por el Pasaje San Martín en el barrio MTD. Allí ante un testigo, leyeron el instrumento judicial al morador e ingresaron para buscar elementos vinculados a la causa investigada.

En una de las habitaciones hallaron un búnker de drogas, contabilizaron en total 76 envoltorios con un peso total de 84 gramos cocaína, un envoltorio con 15 gramos de marihuana, una balanza digital y la suma de $239.150 pesos. Por este hallazgo un hombre de 26 años fue aprehendido por Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 a disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1.

Por la causa investigada secuestraron prendas de vestir y una zapatilla, y en carácter de secuestro impostergable una gorra, una remera color blanca y una almohada con manchas de sangre. Un hombre de 50 años fue detenido.

Finalmente ambos fueron conducidos a la dependencia policial para posteriormente ser puestos ante la justicia.