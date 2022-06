INTERNA RADICAL: ÁNGEL ROZAS SOSTUVO QUE ZDERO «SERÍA UN GRAN CANDIDATO A INTENDENTE» PARA RESISTENCIA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

En declaraciones radiales, el exgobernador de la provincia de Chaco, Ángel Rozas afirmó que Leandro Zdero «sería un muy buen candidato a intendente «.

«Leandro sería un muy buen candidato a intendente sin lugar a dudas , pero por ahora, él prefirió jugar a la gobernación, veremos con el correr del tiempo como termina esto», señaló el presidente de Convergencia Social en declaraciones a FM Gualamba 93.7.

Por esa misma línea, remarcó: «Yo no le puedo exigir a Zdero que no sea candidato a gobernador, ahora, si él se presentara como intendente sería un gran candidato «.

Durante otro tramo de la entrevista, ante la consulta puntual sobre qué rol van a ocupar Roy Nikisch, Aída Ayala, Alejandro Aradas y Alicia Azula en las próximas elecciones, el ex senador sostuvo: «Tienen todo el derecho a participar como lo vienen haciendo también Polini, Zimmermann, Zdero y Peche«, y añadió: «A mí nunca me gustó ser el fiscal del radicalismo o de la república. Cada uno sabe si cumplió una etapa o no, es lo que yo hice y es lo que me gustaría que los demás hagan pero eso depende de ellos».

Luego, sobre las intenciones de gobernación que hizo publicas Gerardo Cipolini, afirmó: «Está dentro de los candidatos, no sé qué edad tiene exactamente, pero ser candidato depende de él«, dijo Rozas y agregó: «Yo no lo haría pero no tengo derecho a decirle que no lo haga. Desde muy chico siempre dije que los partidos políticos, sobre todo en tiempos de crisis, necesitan renovar y la gente quiere caras frescas. Ahora, si la gente quiere continuar, tienen todo el derecho».

INTERNA ENTRE JUNTOS POR EL CAMBIO Y LA UCR

«Juntos por el Cambio tiene que garantizar la unidad «, argumentó el ex vicepresidente de la Unión Cívica Radical al ser consultado ante los cruces entre Mauricio Macri y Gerardo Morales. «Tenemos que saber y tiene que saberlo Mauricio Macri es que no hay partido en una alianza que sea más importante que el otro«, ponderó Rozas.

Asimismo, expresó que Macri «tiene que saber que esto no es como el 2015, donde la gran figura era él y nosotros éramos una especie de acompañantes fundamentalmente en el ámbito parlamentario».

«Hoy necesitamos no ser una coalición parlamentaria sino, una coalición de gobierno porque la situación económica, política y social del país es muy grave . Esto es lo que Gerardo Morales le ha pedido concretamente a Macri diciendo ‘el radicalismo no es más importante que el PRO’ ni viceversa, tenemos que trabajar juntos», opinó el ex mandatario chaqueño.

PRECANDIDATOS EN JXC Y EN LA UCR

Rozas dio sus razones de por qué para él el PRO no está dividido. «Yo no diría que el PRO está dividido. Es cierto que hay dos o tres precandidatos como lo son Vidal, Bullrich, Larreta y no sé qué hará Macri pero eso no significa que no haya unidad. Lo importante es que pongamos inteligencia politica que es lo que a veces nos falta a los partidos políticos«, declaró.

Para finalizar, el ex senador dijo qué haría si dependiera de él elegir un precandidato a presidente de parte de la UCR. «Tanto Morales, como Manes como Valdés están entre los posibles precandidatos, yo voy a pelear para que uno de estos tres sea candidato a la Nación para Juntos por el Cambio. Soy amigo personal de los tres hace muchos años y tendríamos que ver quien tiene mayor aceptación popular, ese tendría que ser el candidato del radicalismo».

