INTERINATOS Y SUPLENCIAS EN NIVEL SECUNDARIO: YA ESTÁ PUBLICADA LISTA DEFINITIVA PERIODO B
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Nivel Secundario – Regiones 5, 6, 7 y 10 – comunica a la docencia que ya está publicada la Lista definitiva de Interinatos y Suplencias, correspondiente al Periodo B 2025, Título Docente.
La misma se encuentra disponible en el sitio juntanivelsecundarioresistencia.blogspot.com y en la plataforma Tu Gobierno Digital – SIE.