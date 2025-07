INTER MIAMI FUE GOLEADO 3-0 POR CINCINNATI Y SE TERMINÓ LA BUENA RACHA DE LIONEL MESSI EN LA MLS

Inter Miami fue goleado por 3-0 ante Cincinnati en una nueva fecha de la MLS. Fue un gran golpe para las Garzas y para Lionel Messi que venía de cinco partidos al hilo anotando por duplicado en el torneo.

En las últimas tres fechas, el Inter Miami encadenó tres victorias: 4-1 en Montreal, 2-1 en Boston ante el New England Revolution y 2-1 ante el Nashville este pasado fin de semana.

Messi llevaba anotados once goles en sus últimos seis encuentros, empatando un registro que hasta el momento solo tenía el venezolano Josef Martínez en la MLS.

Javier Mascherano habló sobre Messi, que todavía no le pudo marcar a Cincinnati desde su desembarco en la liga de Estados Unidos: “Es una gran motivación. Todos conocemos a Leo, que en cada partido encuentra una motivación extra, no solamente individual sino también colectiva, para tener un desafío nuevo. Es de esos jugadores que, si no está ese desafío, se lo inventan. Por eso es tan grande. Ojalá que pueda cortar con esa racha”.

Javier Mascherano, DT del Inter Miami (Foto: Paul Rutherford-Imagn Images)

La racha de Messi comenzó antes del paréntesis por el Mundial de Clubes, con dobletes ante Montreal Impact y Columbus Crew. A su regreso, repitió ante Montreal, New England y Nashville.

Actualmente, Inter Miami marcha quinto en la Conferencia Este con 38 puntos (y dos partidos menos que el líder, Philadelphia Union). Cincinnati F.C. con este triunfo sigue segundo, pero con 45 puntos y está a uno del liderazgo.