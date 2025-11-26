INTENTARON BAJAR A UNA LUCHADORA DE MMA DE UN AVIÓN: ACABÓ DETENIDA Y DEJÓ A DOS POLICÍAS HERIDOS
La peleadora irlandesa de MMA Sinead Kavanagh protagonizó un insólito combate en la cabina de un avión con dos policías españoles. Todo empezó cuando se le pidió que bajara de la nave por su mal comportamiento. Fue detenida y luego liberada mientras avanza la investigación por lesiones y atentado contra la autoridad.
Cómo fue la pelea en el avión
Tras varios minutos de forcejeo, los agentes lograron reducir y esposar a Kavanagh. La deportista fue trasladada a los calabozos del aeropuerto, donde permaneció durante la noche. Al día siguiente compareció ante el juzgado de guardia de Telde, que ordenó su libertad provisional mientras avanza la investigación por los presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad.
Kavanagh, por su parte, no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Gran Canaria. La luchadora posee una trayectoria destacada en los deportes de combate: fue cinco veces campeona nacional de boxeo en Irlanda, integró el equipo que participó en el Mundial de 2021 junto a la campeona olímpica Katie Taylor y, tras su paso a las artes marciales mixtas, alcanzó el puesto número 10 del ranking mundial femenino de peso pluma elaborado por Fight Matrix.