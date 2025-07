INSSSEP RECUERDA EL VENCIMIENTO DEL EMPADRONAMIENTO PLAN CARDIOVASCULAR

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El vencimiento del plazo será hasta el próximo martes 15 de julio. Desde el INSSSEP, se recuerda a los afiliados sobre la importancia de empadronarse al Plan Cardiovascular, entendiendo que es una medida fundamental para garantizar la continuidad del tratamiento de los pacientes con enfermedades cardíacas, optimizar los recursos del sistema y asegurar una cobertura eficaz y personalizada.

Este proceso ágil y completamente digital, lo debe realizar el médico cardiólogo o clínico tratante, accediendo al formulario a través de un enlace directo http://bit.ly/3Tnccw1. Allí deberá completar la información requerida y adjuntar la historia clínica actualizada del paciente.

Este mecanismo busca facilitar la carga de datos de manera segura, evitando trámites presenciales innecesarios y reduciendo tiempos de gestión para el paciente y el profesional.

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel nacional y mundial. Frente a este panorama, el INSSSEP refuerza su compromiso con la salud de sus afiliados mediante la actualización de datos clínicos, diagnósticos y tratamientos de quienes integran el plan especial destinado a patologías cardíacas.

El empadronamiento permite identificar con mayor precisión el estado actual de cada paciente, adecuar la cobertura a sus necesidades reales, y sostener la entrega regular y oportuna de la medicación correspondiente. Además, es una herramienta clave para detectar posibles situaciones de falta de adherencia al tratamiento, lo que puede derivar en descompensaciones o internaciones evitables.

Uno de los mayores desafíos en la atención de patologías crónicas como las cardiovasculares es la adherencia terapéutica. Abandonar la medicación o no seguir las indicaciones médicas puede tener consecuencias graves e incluso fatales. Por eso, desde INSSSEP se insiste en la necesidad de que los pacientes continúen con sus tratamientos, retiren su medicación de manera regular y mantengan el contacto con su médico.

Este empadronamiento no es solamente un procedimiento administrativo, sino una muestra del acompañamiento permanente que la obra social brinda a sus afiliados. A través de sus programas especiales, INSSSEP busca no solo garantizar el acceso a la medicación, sino también promover el seguimiento médico, la prevención de complicaciones y la mejora de la calidad de vida de cada persona.

Este nuevo paso reafirma el compromiso institucional con la salud pública, la eficiencia en el uso de los recursos y el cuidado integral de quienes más lo necesitan.

